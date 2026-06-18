Beim überzeugenden 4:1-Auftaktsieg der norwegischen Nationalmannschaft gegen Irak bei der WM 2022 erzielte Erling Haaland zwei Tore und eine Vorlage. Seine Treffer lösten in Bergen seismische Aktivitäten aus, die vom norwegischen Institut Norsar aufgezeichnet wurden. Das Spiel war das erste Norwegens bei einer WM seit 1998.

Norwegen hat das erste Spiel der Gruppe E bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar deutlich mit 4:1 gegen Irak gewonnen und damit ein beeindruckendes Comeback nach 28 Jahren WM-Abstinenz gefeiert.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand der Manchester-City-Stürmer Erling Haaland, der zwei Tore erzielte und eine Torvorlage lieferte. Seine Treffer in der 29. und 43. Minute lösten in seiner Heimatstadt Bergen eine besondere Reaktion aus: Das norwegische seismologische Institut Norsar registrierte während des Spiels, das um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit begann, klare seismische Signale. Diese Ausschläge wurden direkt mit den Momenten der zwei Haaland-Tore in Verbindung gebracht, als tausende Fans in der Stadt beim Public Viewing in Jubel ausbrachen.

Das Institut erklärte, dass die simultanen Bewegungen vieler Menschen bei starken sportlichen Momenten Erdschwingungen erzeugen können, die von hochsensiblen Seismografen erfasst werden. Solche Phänomene seien nicht neu; bereits im Sommer 2024 wurden ähnliche Vibrationen während eines Konzerts des Popmusikers Ed Sheeran in Oslo gemessen. Für Norwegen markiert dieser Sieg einen historischen Auftakt, nachdem das Team zuletzt 1998 an einer WM-Endrunde teilnahm und damals durch einen 2:1-Sieg über Brasilien das Achtelfinale erreichte, wo man gegen Italien mit 0:1 ausschied.

Das Land erlebte in dieser Nacht eine Welle der Begeisterung, die nicht nur in den Stadien, sondern buchstäblich im Boden spürbar war





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weltmeisterschaft 2022 Norwegen Irak Erling Haaland Seismologie Public Viewing Norsar WM-Comeback Gruppe E

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegen gegen Irak: Haaland-Doppelpack, aber defensiv sichtbare SchwächenIn einer unterhaltsamen Partie zwischen Norwegen und dem Irak erzielt Stürmer Haaland zwei Tore für die Skandinavier, die zeitweise passiv agieren und defensiv anfällig sind. Der Irak kommt zu Chancen, kann jedoch keine Tore erzielen.

Read more »

WM 2026: Doppelpack! Haaland schießt Norwegen zum SiegDer Ausnahmestürmer Erling Haaland trägt sein Team im ersten WM-Spiel mit einem Doppelpack zum Auftaktsieg.

Read more »

Haaland-Doppelpack und Slapstick-Eigentor: Norwegen dominiert den Irak bei der WM in ungewöhnlichem NFL-StadionNorwegen gewinnt gegen den Irak in einem torreichen und skurrilen Spiel. Erling Haaland erzielt zwei Tore, darunter ein Slapstick-Eigentor, während ein irakischer Stürmer trotz tragischer Familiengeschichte trifft. Das Spiel findet um 1 Uhr nachts im Irak statt, was zu einer landesweiten Verschiebung des Arbeitsbeginns führt.

Read more »

Erling Haaland führt Norwegen zum Sieg gegen IrakErling Haaland hat bei seinem WM-Debüt mit einem Doppelpack zum 4:1-Sieg gegen den Irak beigetragen. Die norwegische Führung wurde von Irak-Star Aymen Hussein in einer wilden ersten Hälfte egalisiert.

Read more »