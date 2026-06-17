Norwegen gewinnt gegen den Irak in einem torreichen und skurrilen Spiel. Erling Haaland erzielt zwei Tore, darunter ein Slapstick-Eigentor, während ein irakischer Stürmer trotz tragischer Familiengeschichte trifft. Das Spiel findet um 1 Uhr nachts im Irak statt, was zu einer landesweiten Verschiebung des Arbeitsbeginns führt.

Das Spiel begann mit einem frühen norwegischen Führungstreffer. Erling Haaland , der Stürmer von Manchester City, nutzte eine Hereingabe von David Møller Wolfe aus kurzer Distanz, um den Ball über die Linie zu drücken.

Bei der Aktion rutschte er mit dem Schienbein gegen den Pfosten, was den Treffer jedoch nicht verhinderte. Dieser Treffer ereignete sich nur wenige Minuten nach der offiziellen Trinkpause des Spiels. Für Haaland war es ein besonderer Moment, da sein Vater Alf-Inge Haaland vor genau 32 Jahren bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA für Norwegen spielte. Das Spiel fand im NFL-Stadion der New England Patriots in Foxborough, nahe Boston, statt, einer ungewöhnlichen Location für ein Fußball-WM-Spiel.

Irak kam postwendend zurück und glich aus. Stürmer Ayman Hussein setzte sich in einem Kopfballduell gegen drei norwegische Verteidiger durch und köpfte den Ball wuchtig ins Tor. Das 1:1 war die Antwort der Iraker. Zuvor hatte Norwegens Kapitän Martin Ødegaard einen Gegenspieler, Amir Al-Ammari, flanken lassen, was zu dem Zusammenstoß führte.

DieWM-Phase bisher mit außergewöhnlichen Toren und dramatischen Szenen. Das bislang kurioseste Tor des Turniers fiel, als Haaland in einen ungenauen Rückpass des Irakers Zaid Tahseen auf seinen eigenen Torhüter sprintete. Jalal Hassan, der irakische Keeper, versuchte, den Ball wegzuspielen, traf dabei jedoch Haaland. Vom Schienbein des norwegischen Stürmers prallte der Ball ins eigene Netz - ein Slapstick-Tor zur erneuten norwegischen Führung, 2:1.

Es war Haalands zweiter Treffer an diesem Abend. In der ersten Halbzeit hatte er insgesamt nur elf Ballkontakte, zwei davon führten direkt zu Toren. Eine Besonderheit: Haaland trug an diesem Tag beide Vornamen auf dem Trikot - "Erling" und "Braut".

"Braut" ist der Mädchenname seiner Mutter Gry Marita, einer ehemaligen Mehrkämpferin. Die Spielunterbrechungen waren nicht nur wegen Toren zahlreich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erlebten die Zuschauer eine intensive Phase mit mehreren hochkarätigen Chancen für den Irak. Zuerst lenkte Norwegens David Møller Wolfe mit dem Knie einen Schuss von Ibrahim Bayesh knapp am Pfosten vorbei - eine starke Rettungsaktion.

Kurz darauf landete ein abgefälschter Schuss von Torschütze Hussein knapp neben dem Tor. Akam Hashem zog aus 17 Metern ab - der Ball flog knapp über das Gehäuse, streifte aber das obere Tornetz mit Wucht. Ein ernster Zwischenfall ereignete sich, als der irakische Spieler Ali Jasim nach einem Luftkampf mit dem Norweger Antonio Nusa (von RB Leipzig) mit Atemproblemen am Boden blieb. Der Schiedsrichter unterbrach sofort, medizinisches Personal eilte auf das Feld.

Jasim musste später ausgewechselt werden. Norwegen baute die Führung nach der zweiten Trinkpause weiter aus. Verteidiger Leo Østigård traf aus kurzer Distanz per Kopfball zum 3:1 nach einem Standard. In den Schlussminuten machte Haaland erneut auf sich aufmerksam, als er nach einem Konter den Ball für Kristian Thorstvedt auflegte, der zum 4:1 einschoss.

Das letzte Tor war jedoch ein Eigentor des irakischen Spielers Aymen Hussein, der den Ball ins eigene Tor lenkte. Eine kuriosere Randnotiz: Das Spiel fand im Irak um 1 Uhr nachts Ortszeit statt. Die irakische Regierung hatte daraufhin verfügt, dass die offizielle Arbeitszeit am nächsten Morgen erst um 10 Uhr beginnt, damit die Bevölkerung das Spiel anschauen und anschließend ausschlafen kann





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