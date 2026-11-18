Erling Haaland erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Norwegen kehrt mit einem 3:2-Comeback gegen Dänemark in die K.O.-Runde der Nations League zurück.

Die norwegische Fußballnationalmannschaft hat sich mit einem dramatischen Comeback gegen Dänemark für die K.o.-Runde der Nations League qualifiziert. Das Spiel, das lange wie eine Niederlage aussah, endete mit einem 3:2-Sieg für die Skandinavier. Der entscheidende Impuls kam in der 96. Minute durch Erling Haaland, der per Elfmeter den Sieg besiegelte.

Kurze Führung durch Dänemark und Wende durch Haaland

Die norwegische Mannschaft startete schlecht in die Begegnung. In den ersten vierzehn Minuten der Partie zeigten die Dänen eine dominierende Leistung, die die norwegische Abwehr und das Mittelfeld unter enormen Druck setzte. Norwegen stand kurz davor, die Vorrunde der Nations League ohne Punkte oder mit einem negativen Ergebnis zu beenden. Die Situation wirkte aussichtslos, als die skandinavischen Gäste bereits mit einem Tor zurücklagen.

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Doch die Partie kehrt sich innerhalb kürzester Zeit. Martin Ødegaard spielte eine entscheidende Rolle, indem er das Team stabilisierte und die Offensive wiederbelebtete. Er hielt die Moral aufrecht, während Norwegen nach der Schwächephase langsam zurück ins Spiel fand. Die Dänen scheinen die Gefahr, die von den norwegischen Angreifern ausging, zunächst nicht ernst genug genommen zu haben.

Presse und Fans reagieren auf spektakuläre Umkehr

Die norwegische Presse reagierte begeistert auf die Leistung ihrer Mannschaft und insbesondere auf die Führungsqualitäten von Erling Haaland. Ein Kommentator beschrieb die Szene als das Verrückteste, was er je im Fußball gesehen habe. Nach den furchtbaren ersten Minuten habe der Stürmer neue Hoffnung für das Land geweckt. Ødegaard habe die Flamme am Leben gehalten, bevor Haaland in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielte.

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Auch die Reaktionen auf der dänischen Fanseite waren von Schock und Bestürzung geprägt. Von der roten Mauer im Parken Stadion hallte es, dass es jetzt still sei in Norwegen. Die Fans in Dänemark ahnten nicht, welch unheimliche Wende sich in den letzten Minuten abzeichnen würde. Sie erwarteten ein entspanntes Ende, doch die nächsten zehn Minuten sollten im Parken alles auf den Kopf stellen.

Haaland übernimmt Verantwortung im entscheidenden Moment

Erling Haaland zeigte in der entscheidenden Phase immense Nervenstärke. Der Angreifer übernahm die Verantwortung für das Team, behielt die Ruhe und vollendete die unglaubliche Wende. Sein Treffer in der 96. Minute von der Elfmetermarke war der finale Nagel im Sarg für die dänischen Hoffnungen auf ein Unentschieden oder einen Sieg. Seine Leistung wird als der Schlüsselfaktor für den Erhalt der Nations-League-Teilnahme gewertet.

Die norwegischen Fans feierten wild auf der Tribüne und im Stadion. Die Emotionen kippten von tiefer Enttäuschung in pure Freude. Haaland wurde zum Helden stilisiert, der die Mannschaft aus der Bedeutungslosigkeit rettete. Seine Präsenz auf dem Feld änderte die Dynamie des Spiels grundlegend und schuf Raum für den zweiten Treffer Norwegens.

Unfassbarer Sieg und Szenen im Parken Stadion

Die norwegische Presse betonte, dass dieses Team etwas Unerklärliches vollbracht habe, was eigentlich nicht möglich gewesen sei. Die visuelle Darstellung auf dem Rasen glich eher dem Szenario eines entscheidenden WM-Spiels. Die Stimmung war elektrisierend, als das gesamte norwegische Lager auf den Platz stürmte.

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Im Gegensatz dazu lagen die dänischen Spieler überall im Stadion verstreut und wirkten geschockt. Sie hatten die Kontrolle über das Spiel aus der Hand gegeben und sahen nun zu, wie der Gegner sich das Ticket für die nächste Runde sicherte. Die Dänen müssen nun mit der bitteren Pille schlucken, eine sichere Situation in den letzten Minuten verspielt zu haben. Norwegen hingegen darf nun mit dem Kopf hoch in die nächste Runde blicken.