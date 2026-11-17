Erling Haaland trifft doppelt und verwandelt den Elfmeter. Norwegen besiegt Dänemark 3:2 und qualifiziert sich für die K.-o.-Runde der UEFA Nations League.

Die norwegische Nationalmannschaft hat sich mit einem knappen Sieg über die dänische Auswahl für das Viertelfinale der UEFA Nations League qualifiziert. Das entscheidende Spiel fand in Kopenhagen statt und endete mit einem 3:2-Erfolg für die Wikinger. Durch diesen Sieg sichert sich Norwegen den letzten Platz für den DFB-Lostopf der Auslosung.

Unglaubliches Comeback der norwegischen Elf

Dänemark ging nach einer halben Stunde Führung klar in Führung. Mathias Jensen Höjbjerg erhöhte in der vierzehnten Minute nach einer Vorlage von Viktor Damsund Isaksen auf 2:0. Erst durch einen Treffer von Erling Haaland in der achtunddreißigsten Minute änderte sich das Bild. Haaland nutzte einen Fehler des dänischen Torwarts und schob den Ball zum 2:1 ein. Der vorherige Treffer von Haaland in der dreißigsten Minute wurde vom Video-Assistenten aufgrund eines Armgebiets im Luftduell disqualifiziert.

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Haaland entscheidet das Spiel in der Nachspielzeit

Nach der Pause blieb die Partie ausgeglichen. Martin Ödegaard glich in der vierundachtzigsten Minute zum 2:2 aus. In der Nachspielzeit erhielt Norwegen einen Elfmeter. Haaland verwandelte diesen sicher zum 3:2-Sieg. Dies war entscheidend für die Qualifikation. Dänemark blieb ohne Erfolg trotz mehrerer Torchancen.

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Weiterer Turnierverlauf und Auslosungstermine

Die Viertelfinalspiele finden am 25. und 30. März statt. Der Modus sieht Hin- und Rückspiele vor. Die Auslosung wird am 20. November im UEFA-Hauptsitz in Nyon stattfinden. Potentielle Gegner sind neben Spanien und Belgien auch andere qualifizierte Teams. Norwegen tritt nun als eine der stärksten Mannschaften in der kommenden Runde an.