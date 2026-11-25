Erling Haaland soll Madrid und Barcelona ernsthaft interessiert sein. Ein Wechsel wird für Sommer 2027 erwartet, obwohl sein Vertrag bis 2034 läuft.

Ein möglicher Abschied von Manchester City von Erling Haaland nimmt immer konkretere Züge an, obwohl der norwegische Stürmer seinen Vertrag erst im vergangenen Jahr bis Juni 2034 verlängerte. Gleichzeitig melden sich europäische Topklubs wie Real Madrid und FC Barcelona intensiv beim Torjäger und seinen Vermittlern. Haaland selbst hegt den Wunsch, einmal in der spanischen Primera División zu spielen, was die Spekulationen über einen Mega-Transfer weiter anheizt.

Spanische Giganten im Fokus des Stars

Die spanischen Großklubs Real Madrid und FC Barcelona sind die bevorzugten Ziele des Angreifers, wie Berichte nahelegen. Es wird berichtet, dass über Vermittler bereits regelmäßiger Kontakt besteht. Die Anziehungskraft der spanischen Liga auf Haaland scheint besonders hoch zu sein, weshalb beide Vereine intensiv die Möglichkeiten einer Verpflichtung ausloten. Diese Entwicklung stellt für die Münchner und Pariser Konkurrenten eine besondere Herausforderung dar.

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Konkurrenz durch PSG, Liverpool und Bayern

Neben den spanischen Konkurrenten verfolgen auch der FC Bayern München, Paris Saint-Germain (PSG) und Liverpool FC die Situation aufmerksam. Für den FC Bayern München dürfte ein Transfer jedoch eine gewaltige Hürde bedeuten, da bekannt ist, dass Spanien eine besonders große Anziehungskraft auf Haaland ausübt. Auch Paris Saint-Germain weiß um diese Präferenz, was die Verhandlungsbasis der deutschen und französischen Vereine erschwert.

Liverpool hingegen werden nur geringe Chancen auf eine Verpflichtung eingeräumt. Der Grund dafür liegt in der Position des Spielers: Haaland soll einen Wechsel innerhalb der Premier League kategorisch ablehnen. Somit scheidet der englische Verein als realistische Option für die Zukunft des Superstars nahezu aus, während die spanischen Titelkämpfer die Nase vorne zu haben scheinen.

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Zeitpunkt Sommer 2027 strategisch gewählt

Als möglicher Zeitpunkt für einen solchen Mega-Transfer gilt der Sommer 2027. Dies scheint kein Zufall zu sein, da Haaland einen derart großen Karriereschritt angeblich nicht unmittelbar vor einem großen Turnier vollziehen möchte. Im Jahr 2027 steht weder eine Weltmeisterschaft noch eine Europameisterschaft an, was eine ruhige Integration in das neue Team ermöglichen würde. Im Sommer 2028 folgt dann die EM auf den britischen Inseln und in Irland, was als weiterer Meilenstein in der Karriere des Norwegers gilt.

Klausel-Streit und Ablösesumme offen

Ein brisantes Detail betrifft die Vertragsklauseln: Im Umfeld der spanischen Klubs man fest davon überzeugt, dass Haalands Vertrag bei Manchester City weiterhin Klauseln enthält, die einen vorzeitigen Abschied ermöglichen könnten. Bei der Vertragsverlängerung 2025 hatte ManCity hingegen offiziell mitgeteilt, dass keine Ausstiegsklauseln mehr Bestandteil der Vereinbarung seien. Diese widersprüchlichen Informationen machen die Lage unklar.

Sollte Haaland tatsächlich auf den Markt kommen, wäre wohl eine enorme Ablösesumme fällig. Ob Manchester City seinen Superstar überhaupt ziehen lassen würde, ist derzeit völlig offen. Auch Haaland hat immer wieder betont, dass er bei den Skyblues glücklich sei. Dennoch deuten die aktuellen Entwicklungen darauf hin, dass die langfristige Bindung an den englischen Verein zunehmend von einem möglichen Wechsel in die spanische Liga überschattet wird.