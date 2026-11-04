Haaland trifft auf Leipzig: RB-Red-Bull-Chef und Trainer Schmidt im Fokus

Erling Haaland steht am Mittwoch im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig vor der Kamera. Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff und Roger Schmidt erwarten klare Siege von ihren Teams.

Die Tabellenführung in der Premier League ist für Manchester City derzeit nicht mehr haltbar, da zwei Niederlagen in Folge die Stimmung im Team getrübt haben. Diese Mini-Krise begleitet den englischen Rekordmeister zum Champions-League-Achtelfinalrückspiel am Mittwochabend um 21 Uhr in Leipzig, das live über DAZN übertragen wird. Trotz der sportlichen Schwankungen in der Liga bleibt Erling Haaland eine verlässliche Größe für das kommende Duell.

Torquote des norwegischen Stürmers bleibt stabil

Erling Haaland hat in dieser Saison bereits in zwölf Pflichtspielen dreizehn Tore erzielt, was einer beeindruckenden Schnittquote entspricht. Der 26-Jährige möchte diese effiziente Treffsicherheit natürlich auch auf der europäischen Bühne unter Beweis stellen und sein Torverhältnis weiter ausbauen. Für die Verteidiger von RB Leipzig stellt dies eine massive Herausforderung dar, da Haaland in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, dass er selbst unter Druck entscheidende Momente für sein Team wendet.

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Trainer Demichelis nennt taktische Strategie

RB-Leipzig-Trainer Martin Demichelis betonte vor dem Spiel, dass es kein allgemeines Rezept gegen den norwegischen Stürmer gibt, da er als Super-Stürmer eingestuft wird. Demichelis erklärte, dass es wichtig sei, Haaland so wenig Zeit wie möglich im eigenen Strafraum spielen zu lassen, um seine Wirkung zu neutralisieren. Der 45-Jährige forderte, dass Haaland nicht das Spiel für die aggressiven Innenverteidiger vorgeben darf, sondern stattdessen in das eigene Spielsystem eingebunden werden muss.

Christoph Baumgartner, der von Demichelis eine Startelf-Garantie erhielt, hob die hohe individuelle Qualität seines Teams hervor, insbesondere in den Flügelbereichen. Der 27-Jährige betonte, dass die Aktionen über die Seitenlinien ein wichtiger Faktor für den Erfolg am kommenden Abend sein müssen. Baumgartner vertraut darauf, dass die schnellen Angriffe der Leipziger Haaland unter Druck setzen können.

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Gvardiol kehrt nach Leipzig zurück

Ein besonderer Aspekt des Spiels ist die Rückkehr von Josko Gvardiol nach Leipzig, der im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von 90 Millionen Euro von RB Leipzig nach England wechselte. Der 24-jährige Verteidiger war beim 2:1-Sieg gegen Real Madrid vier Jahre zuvor der beste Mann seiner Mannschaft und wird nun als Spieler von Manchester City aufschlagen. Beide Klubs hatten sich bei diesem Wechsel auf ein noch ausstehendes Testspiel geeinigt, wobei RB Leipzig durch die Einnahmen erneut rund 1,5 Millionen Euro erhalten wird.

Der Zeitpunkt dieses geplanten Testspiels ist bisher offen geblieben, da keine vertragliche Deadline für die Durchführung festgelegt wurde. Die Fans in Leipzig erinnern sich noch an das Fünferpack von Haaland beim 7:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel im März 2023, das schmerzhaft in Erinnerung geblieben ist. In acht Spielen für Dortmund und Manchester City erzielte der Norweger insgesamt zwölf Tore gegen die Leipziger.

Führungsebene beobachtet Leistung direkt

Am Mittwoch sitzen Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff und Global-Boss Roger Schmidt auf der Tribüne, um die Leistungen ihrer Teams direkt zu beobachten. Die Führungsebene erwartet Statement-Siege gegen europäische Top-Teams, um die Ambitionen des Vereins zu unterstreichen. Roger Schmidt, der mit 59 Jahren eine erfahrene Hand im Spiel hat, wird wahrscheinlich besonderen Wert auf die mentale Stärke seiner Spieler legen, um die jüngsten Rückschläge zu überwinden.

Mit diesen Erwartungen und der historischen Bedeutung des Duells zwischen Haaland und Leipzig geht das Spiel als entscheidender Moment in die Geschichte beider Vereine ein. Die Kombination aus individueller Klasse und taktischer Disziplin wird darüber entscheiden, wer am Ende des Abends als Sieger vom Platz geht. Die Zuschauer können ein intensives Match erwarten, in dem jedes Detail über Sieg oder Niederlage entscheidet.