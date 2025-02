Haareis im Wald von Borgholzhausen: Ein seltenes Naturphänomen

Im Wald bei Borgholzhausen hat Leserin Lena Schick das seltene Naturphänomen Haareis fotografiert. Der Deutsche Wetterdienst erklärt, wie dieses bizarre Muster entsteht.

Borgholzhausen . Die feinen Kristalle umgeben morsches Holz wie eine Watteschicht. Um dieses Phänomen in der Natur zu sehen, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: zum Beispiel eine sehr niedrige Außentemperatur, meist frühe Morgenstunden, noch nicht abtransportiertes, feuchtes Totholz und eine bestimmte Pilzart. Sind diese Bedingungen erfüllt, können Wanderer mit dem Blick auf das Haareis verwöhnt werden.

Das bizarre Muster fotografierte jetzt Leserin Lena Schick im Wald an der Peter-Eggermont-Straße in Borgholzhausen im Kreis Gütersloh. „Das ist ein seltenes Phänomen, bei dem Wasser aus Totholz herausfriert“, schrieb Lena Schick an die Redaktion. Die besonderen Wetterbedingungen für das Entstehen von Haareis waren vor einigen Tagen im Kreisgebiet vorhanden. Wann kann man das Phänomen im Kreis Gütersloh beobachten? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt das Entstehen der schmucken Formationen in seinem Wetter- und Klimalexikon. Demnach enthält morsches Holz als Voraussetzung sehr viel Flüssigkeit. Im Inneren des Holzes ist es zudem wärmer als draußen. Wasser, das zwischen 0 und 4 Grad Celsius kalt ist, hat eine größere Dichte als Eis. Drängt das Wasser in diesem Temperaturbereich an die Oberfläche des Totholzes und ist es draußen deutlich kälter, vergrößert sich an der Holzoberfläche, wo das Holz gefriert, das Volumen. Das Wasser wird durch die Poren des Holzes gepresst und gefriert in der kalten Außenluft sofort zu feinen Eiskristallen. Auch die Pilzart Exidiopsis effusa fördere laut DWD die Entstehung von Haareis entscheidend. Aktuelle Nachrichten erhalten Sie täglich über den WhatsApp-Kanal der Neuen Westfälischen Eisige Temperaturen rund um Valentinstag im Kreis Gütersloh Für Naturfreunde hat der Wetterdienst einen Tipp: „Um Haareis zu finden, muss man bei geeignetem Wetter früh morgens im Wald unterwegs sein, denn tagsüber – bei normalerweise ansteigender Lufttemperatur – schmelzen diese besonderen Eisstrukturen schnell.“ Für die kommenden Tage sind nachts weiterhin Temperaturen um den Gefrierpunkt vorhergesagt. Vor allem Richtung Valentinstag wird es nochmal knackig kalt. Gut möglich, dass Frühaufsteher im Kreis Gütersloh dann so viel Glück wie Lena Schick haben





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

HAREIS BORGHOLZHAUSEN NATURPHÄNOMEN WETTER DEUTSCHER WETTERDIENST Krkreis Gütersloh

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wald im Land Brandenburg – Neuer Werbefilm des MLEUV lädt in den Wald einPotsdam – Anlässlich der Grünen Woche in Berlin hat das MLEUV einen neuen Kurzfilm über die unterschiedlichen Facetten des Waldes im Land Brandenburg und

Weiterlesen »

Kompromiss im Holter Wald in Sicht: Wegen Wegesperrungen auf dem Baum und Wölfe im WaldIm Holter Wald in Schloß Holte-Stukenbrock zeichnet sich ein Kompromiss ab, nachdem unberechtigte Trampelpfade gesperrt wurden. Spaziergänger ignorieren die Sperren, die Forstverwaltung hat drastische Maßnahmen ergriffen. Zuletzt wurden auch vermeintliche Wolfssichtungen im Wald gemeldet, die von Hundebesitzern in sozialen Medien geteilt wurden.

Weiterlesen »

Millionen Muscheln an Strand an der Nordsee angeschwemmtEin seltenes Naturphänomen auf Norderney sorgt für regelrechte Muschel-Teppiche an den Nordsee-Stränden.

Weiterlesen »

Schwerstverletzter Mountainbiker nach Sturz im Wald im Stadtteil Nußbaum von Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots) Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am Sonntagnachmittag (02.02.2025) gegen 16:20 Uhr

Weiterlesen »

Das Rätsel der Verbrennung in einem Berliner WaldWissenschaftler untersuchen den Fall von zwei Männern, die im Mai 2004 in einem Berliner Wald entdeckt wurden. Die Opfer wurden mit Benzin übergossen und angezündet. Die Identität eines der Toten konnte durch einen Daumenabdruck aufgeklärt werden, doch der Täter konnte bisher nicht gefasst werden.

Weiterlesen »

Mehr als 4000 Biker beim Elefantentreffen im Bayerischen WaldDas traditionelle Elefantentreffen der Motorradfahrer fand dieses Jahr wieder im Bayerischen Wald statt. Mehr als 4000 Biker aus ganz Europa trafen sich zum friedlichen Winterwochenende. Die Polizei zieht größtenteils eine positive Bilanz, allerdings gab es auch zwei Unfälle auf dem Veranstaltungsgelände.

Weiterlesen »