Haas F1 Team verlängert den Vertrag mit Oliver Bearman bis 2027. Der Brite bleibt Stammfahrer im US-Team, während Rafael Camara sein neuer Teamkollege wird. Die Startaufstellung für die kommende Saison ist nun komplett.

Das US-amerikanische Formel-1-Team Haas hat am Donnerstagmorgen eine lang erwartete Entscheidung getroffen und offiziell bestätigt, dass Oliver Bearman auch in der Saison 2027 für den Rennstall an den Start geht. Diese Verkündung schließt die letzte Lücke im Fahrerfeld der Königsklasse des Motorsports für die kommende Spielzeit. Mit der Vertragsverlängerung ist das letzte verfügbare Cockpit endgültig besetzt, während die übrigen zehn Teams ihre Fahrer-Paarungen bereits in den vorangegangenen Wochen und Monaten festgelegt hatten. Damit ist die Startaufstellung für die Ära nach der aktuellen Rennsaison nun vollständig.

Besetzung des letzten Cockpits und Teamkollege

Oliver Bearman wird ab der kommenden Saison an der Seite von Rafael Camara als Stammfahrer für Haas antreten. Der 21-jährige Brasilianer ist neu im Formel-1-Zirkus und hatte bereits in den vergangenen beiden Rennen die Position von Esteban Ocon übernommen, der das Team verlässt. Ab der nächsten Saison wird Camara als zweiter Stammfahrer fest im Team verankert sein. Diese Aufstellung stellt einen klaren Fokus auf die Förderung junger Talente dar, wobei Bearman als erfahrenerer der beiden die Führungsrolle innerhalb des Fahrerduos innehat. Die Entscheidung markiert das Ende einer Phase der Unsicherheit bezüglich der Besetzung der zweiten Position im Wagen Nummer 87 und 88.

Also read Endlich offiziell: Haas bestätigt Oliver Bearman für Formel 1 2027

Vertragsverlängerung und Ferrari-Verbindung

Trotz der fehlenden Zweifel an der Weiterbeschäftigung von Bearman zog sich die offizielle Bekanntgabe über einen längeren Zeitraum hin. Der britische Fahrer steht weiterhin als Driver Development Driver für Scuderia Ferrari unter Vertrag, was seine enge Verbindung zur italienischen Manufaktur unterstreicht. In Maranello gilt er als potenzieller Nachfolger für die etablierten Spitzenfahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc, was seine zukünftige Karriereoptionen im Rennsport weiter diversifiziert. Diese Doppelrolle bietet Bearman einzigartige Perspektiven, da er sowohl die unmittelbare Herausforderung in der Formel 1 meistern als auch von der technischen Expertise des Ferrari-Nachwuchszentrums profitieren kann. Die Verlängerung seines Vertrages bei Haas bis mindestens 2027 sichert ihm somit Stabilität in einer turbulenten Umbruchphase der F1-Landschaft.

Aussagen von Bearman und Teamchef Komatsu

Oliver Bearman betonte in einer offiziellen Stellungnahme zur Vertragsverlängerung die Bedeutung des Teams für seine persönliche Entwicklung. Er erklärte, dass Haas maßgeblich zu seiner Reife als Rennfahrer beigetragen habe und er dort durchgehend großes Vertrauen sowie professionelle Unterstützung erfahren habe. Der Brite teilte mit, dass das Team große Ziele verfolgt und er sich freue, diese Arbeit gemeinsam mit seinen Teamkollegen und der Crew voranzutreiben. Er kündigte an, auf dem bereits Erreichten aufzubauen und noch mehr Leistung zu zeigen. Seine Worte spiegeln eine hohe Motivation wider, die aktuelle Form zu festigen und den nächsten karrieretechnischen Schritt zu gehen. Parallel dazu lobte der Haas-Teamchef Ayao Komatsu die Qualitäten seines jungen Piloten. Der 50-jährige Manager betonte, dass er niemanden für geeigneter halte, das Team in die nächste Dimension zu führen. Er hob die beobachtete Entwicklung, das engagierte Mindset und die hohe Qualität von Bearman hervor. Komatsu verwies zudem auf die enorme Arbeitsmoral und den starken Willen des Briten, sich selbst und den Rennstall kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Advertisement

Advertisement

Karriereverlauf und aktuelle Leistungsdaten

Die sportliche Biografie von Oliver Bearman ist geprägt von raschem Aufstieg und historischen Marksteinen. Im Jahr 2024 debütierte der Brite in der höchsten Kategorie des Motorsports und avancierte damals zum drittjüngsten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Dieser frühe Einstieg in die Königsklasse demonstrierte sein außergewöhnliches Talent und seine Anpassungsfähigkeit unter extremen Druckbedingungen. In der vergangenen Saison startete er erstmals als durchgehender Stammfahrer, was ihm die Möglichkeit gab, seine Rundenzeiten und Renneinsätze systematisch zu optimieren. Er schloss die vorherige Saison auf dem 13. Platz in der Fahrerwertung ab. Dieses Resultat definiert die aktuelle Leistungsgrundlage, auf der er in der anstehenden Saison aufbauen will. Die Erwartungshaltung für die kommenden Jahre basiert auf dieser soliden Basis, wobei das Ziel darin besteht, diese Position zu verteidigen und sich nach vorn zu steigern.

Auswirkungen auf das Fahrerfeld und Zukunftsperspektiven

Die Bekanntgabe der Fahrer für Haas hat direkte Auswirkungen auf die Gesamtkomposition des Formel-1-Feldes für die Saison 2027. Durch die feste Zusage an Bearman und die Ernennung von Rafael Camara als zweiten Stammfahrer eliminiert Haas jede Unsicherheit bezüglich seiner Personalplanung. Diese Klarheit ermöglicht es dem Team, sich voll auf die technische Entwicklung des Wagens zu konzentrieren, ohne über kurzfristige Änderungen nachdenken zu müssen. Die Kombination aus der Erfahrung eines F1-Debütanten mit Stammpiloten-Status und der frischen Energie eines neu hinzugekommenen Talents bildet die strategische Grundlage für die kommenden Jahre. Für Esteban Ocon bedeutet dies das Ende seiner Zeit bei Haas, während seine Nachfolge durch Camara einen deutlichen Generationenwechsel im Team signalisiert. Die Perspektive für 2027 zeigt ein Team, das auf junge, motivierte Fahrer setzt, die von der Führungsebene unter Ayao Komatsu umfassend unterstützt werden. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich das Duo auf der Strecke behauptet und ob die angestrebten Ziele erreicht werden können.