Rafael Camara opfert seine guten Titelchancen in der Formel 2, um auch bei den Großen Preisen von Katar und Abu Dhabi in der Formel 1 für Haas zu fahren

Rafael Camara opfert seine guten Titelchancen in der Formel 2, um auch bei den Großen Preisen von Katar und Abu Dhabi in der Formel 1 für Haas zu fahrenwird auch die letzten beiden Formel-1-Saisonrennen 2026 für Haas bestreiten.

Damit verzichtet der Brasilianer auf seine Titelchance in der Formel 2, die ihre letzten beiden Rennwochenendes des Jahres ebenfalls in Katar und Abu Dhabi austrägt. , musste Camara eine Entscheidung treffen. Diese ist nun gefallen.

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"Wir freuen uns sehr, die Saison mit Rafa am Steuer zu beenden", erklärt Haas-Teamchef Ayao Komatsu. Camara soll in Katar und Abu Dhabi"an seine ersten beiden Rennstarts mit dem Team in Brasilien und Amerika anknüpfen", bevor er die komplette Formel-1-Saison 2027 als Stammfahrer an der Seite von "Ich bin begeistert, dass Rafa jede Session auf der Rennstrecke als Lernmöglichkeit genutzt und sich noch stärker in das Team integriert hat.

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Nun können wir die Saison gemeinsam zu Ende bringen, was für uns alle von Vorteil ist", ist Komatsu überzeugt.führt Camara die Meisterschaft zwei Rennwochenenden vor Schluss an . Weil er in Katar und Abu Dhabi jetzt nicht mehr an den Start gehen kann, ist ein Titelgewinn allerdings fast ausgeschlossen.beträgt lediglich sieben Zähler. Auch Alpines Alexander Dunne, der aktuell 18 Punkte hinter Camara liegt, hat nach dem Rückzug des Brasilianers gute Titelchancen.