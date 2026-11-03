Haas entläst Esteban Ocon: Rafael Câmara übernimmt in São Paulo

Haas Racing bestätigt den Abgang von Esteban Ocon nach dem Mexiko-Skandal. Rafael Câmara debütiert für das US-Team in São Paulo.

Das US-amerikanische Rennstall Haas Racing hat die Trennung vom französischen Formel-1-Piloten Esteban Ocon offiziell bekannt gegeben. Der Schritt ist die unmittelbare Konsequenz aus einem schweren Eklat während des Großen Preises von Mexiko. Für den verbleibenden Teil der Saison übernimmt der 21-jährige Brasilianer Rafael Câmara den Platz im Cockpit. Dies markiert das Debüt des Nachwuchsfahrers in der höchsten Klasse des Motorsports.

Auslöser war Funkstreit mit Ingenieurin

Die Kette der Ereignisse begann am Tag vor der offiziellen Entlassung. Im Anschluss an das zweite freie Training kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Ocon und seiner Renningenieurin Laura Müller. Der Konflikt drehte sich um einen geplanten Boxenstopp für einen Reifenwechsel. Müller forderte über das Funkgerät, dass Ocon an die Box kommen sollte. Der Fahrer lehnte dies jedoch kategorisch ab.

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Ocon antwortete laut BILD-Informationen auf den Befehl mit den Worten: Nein, ich will auf den Soften bleiben. Tut mir das nicht an. Er ignorierte damit die direkte Anweisung seiner Ingenieurin. Diese Weigerung schuf eine angespannte Atmosphäre im Team, die später eskalierte. Die Entscheidung des Teams basierte auf dieser Verweigerungshaltung und dem daraus resultierenden Vertrauensbruch.

Körperliche Konfrontation mit Teamchef

Nach dem Training suchte Esteban Ocon das Gespräch mit dem Teamchef Ayao Komatsu. Berichte deuten darauf hin, dass Ocon Komatsu an der Schulter festhielt, als dieser das Gespräch beenden wollte. Andere Medien spekulierten über noch drastischere Formen von Gewalt. Ocon selbst hat diese Darstellungen entschieden zurückgewiesen und als falsch bezeichnet.

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Trotz der widersprüchlichen Aussagen entschied sich Haas rasch zum Handeln. Noch am selben Wochenende in Mexiko wurde Ocon aus dem Auto verwiesen. Ryo Hirakawa übernahm interimistisch seinen Startplatz. Die Führungsebene sah keine andere Möglichkeit, als den Franzosen zu entfernen, um die Integrität des Teams zu wahren.

Offizielle Begründung durch Komatsu

Ayao Komatsu äußerte sich knapp und kühl zur Situation. Er betonte, dass solche Entscheidungen niemals leichtfertig getroffen würden. Das Handeln von Haas diene ausschließlich dem besten Interesse des gesamten Teams. Details zur genauen Dynamik der Konfrontation blieben eine interne Angelegenheit. Das Unternehmen kommunizierte keine weiteren Informationen über den Streitverlauf.

Die Öffentlichkeit erhielt somit nur die Bestätigung der Trennung. Eine Rückkehr von Ocon in diesem Jahr gilt als ausgeschlossen. Die Nachricht unterstreicht die strikte Linie der Teamführung bei Verstößen gegen die disziplinarischen Vorgaben.

Rafael Câmara startet vor eigenem Publikum

Der 21-jährige Rafael Câmara wird nun in São Paulo sein Formel-1-Debüt feiern. Der brasilianische Fahrer führt aktuell die Formel-2-Meisterschaft an. Er gilt als eines der vielversprechendsten Talente im Nachwuchsprogramm von Haas. Sein Einsatz erfolgt vor heimischem Publikum in São Paulo.

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Eigentlich war Câmara erst für das Jahr 2027 als Stammpilot eingeplant. Das plötzliche Vakanzierung seines Platzes beschleunigte diesen Prozess erheblich. Er hat bisher noch keinen einzigen Start in der Formel 1 absolviert. Seine Qualifikation basiert auf seiner aktuellen Dominanz in der F2-Serie und seinem Potenzial innerhalb der Haas-Struktur.