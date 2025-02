Haas-Rennen in China: Enttäuschung nach dem Höhenflug

Der Höhenflug der Formel-1-Neulinge von Haas ist in China abrupt gestoppt worden. Romain Grosjean und Esteban Gutiérrez erzielten keine Punkte, nachdem sie in den vorherigen Rennen in Australien und Bahrain fantastische Leistungen gezeigt hatten. Grosjean hatte Pech mit einer Kollision in der ersten Runde und kämpfte mit dem Handling seines Autos, während Gutiérrez sein erstes Ziel in der Formel 1 erreichte.

Nach zwei fantastischen Rennen für Haas ist das Glück nun ausgeblieben: Romain Grosjean erreichte in China nur den 19. Platz, während Esteban Gutiérrez Rang 14 belegte. Es ist eine Enttäuschung. Der Höhenflug der Formel-1-Neulinge von Haas ist abrupt gestoppt worden: Im dritten WM-Lauf gab es keine Punkte , nachdem Romain Grosjean in Australien den 6. und in Bahrain den 5. Platz erreicht hatte. Der Genfer hatte das ganze Wochenende mit dem Handling seines Autos zu kämpfen.

Er fand die von Pirelli vorgegebenen Reifendrücke viel zu hoch und zeigte sich nach dem Rennen besonders verärgert über den Sauber-Fahrer Marcus Ericsson. Grosjean schimpfte: „Heute ist mein 30. Geburtstag, aber das ist der schlechteste Geburtstag, den ich je hatte. Dieser Idiot Ericsson ist mir in der ersten Kurve ins Auto gefahren, dabei ist mein Frontflügel kaputt gegangen. Der Kerl sieht nichts, er versteht nichts, er sollte es vielleicht mal damit versuchen, seine Augen aufzukriegen.“ Das ohnehin schon durchschnittliche Handling des Haas-Renners in China wurde nach der Kollision noch schwieriger, wie Romain betonte: „Die Balance war ein Desaster, von Anfang bis Ende. Ich hätte den Wagen am liebsten an die Box gestellt. Wir müssen nun ergründen, wie das passieren konnte. Es muss einen Grund geben. Es kann doch nicht sein, dass sich ein Wagen von einem Rennen zum nächsten so komplett ändert.“ „Nach der Kollision gab es eine Safety-Car-Phase, und ich dachte mir – vielleicht liegt hier doch noch was drin! Aber wegen der schlechten Balance konnte ich nicht vorrücken. Vielleicht werden wir eines Tages zurückblicken und froh sein, dass es in China nicht so gut gelaufen ist. Weil wir daraus lernen können, was schief gegangen ist. Aber derzeit fühle ich mich fürchterlich. Wenn du in Australien und Bahrain so tolle Wochenenden erleben darfst, ist es schwierig, Tage wie hier in China zu verdauen.“ Teamchef Günther Steiner: „Wir haben beide Autos im Ziel. Das ist das Positive. Die Fahrer haben ihren Job getan. Romain hatte Pech, sein Auto war nach dem Zwischenfall in der ersten Kurve schwer zu bändigen. Esteban hat einen 14. Platz herausgefahren, seine erste Zielankunft für uns. Wir müssen nun daraus lernen, wieso es in China nicht so gut gelaufen ist wie an den beiden GP-Wochenenden zuvor.“ Esteban Gutiérrez: „Endlich mal ein Rennen zu Ende zu fahren, ist für mich ein grosser Schritt. Darauf kann ich für Russland aufbauen. Auch die Boxenstopps sind reibungslos verlaufen. Leider hat der verstellbare Heckflügel nicht funktioniert, da ist es natürlich schwierig, sich über die Gegner herzumachen. Mein nächstes Ziel: in die Punkte fahren.“ Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





