Endlich ist fix: Oliver Bearman fährt auch 2027 für Haas. Die Vertragsverlängerung hatte sich hingezogen. Haas-Teamchef Ayao Komatsu über den Vertrag und die Rolle von Bearman im US-Team.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Lange galt im Fahrerlager eigentlich als klar: Haas und Oliver Bearman werden auch 2027 zusammenarbeiten. Doch die offizielle Vertragsverlängerung ließ auf sich warten, war schließlich die letzte des Jahres. Zwei Rennen vor Ende der Saison, nämlich vor dem Katar-GP, teilte Haas dann mit: Bearman fährt auch 2027 für Haas. Warum hat sich das so lange hingezogen?

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In Katar musste Haas-Teamchef Ayao Komatsu dazu Rede und Antwort stehen. Der Japaner stellte klar: «Das war immer unsere Absicht. Wir wollten schon immer mit Ollie weitermachen. Ollie wollte schon immer mit uns weitermachen.