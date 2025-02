Haas testet heimlich neuen VF-25 - Problem mit Verkleidung!

Das Formel-1-Team Haas hat am Sonntag, den 16. Februar, heimlich einen Shakedown mit seinem neuen VF-25 in Silverstone durchgeführt. Bei dem Test kam es zu einem unerwarteten Zwischenfall: Die Verkleidung des Autos löste sich während der Fahrt, was zu einem kurzen Stopp führte.

Haas brachte den VF-25 mit Teamneuzugang Esteban Ocon schnell wieder auf die Strecke, was darauf hindeutet, dass die Verkleidung möglicherweise nicht korrekt befestigt worden war. Haas verfügt offenbar über ausreichend Ersatzteile, was im Vergleich zu früheren Jahren ein positiver Indikator ist. Das Team hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Shakedown und dem Zwischenfall geäußert und auch noch keine Bilder vom neuen VF-25 für Ocon und Oliver Bearman veröffentlicht. Letzteres wäre auch nicht erlaubt, da Haas das Auto bereits im neuen Farbdesign für 2025 laufen ließ. Dieses Design darf allerdings erst bei der offiziellen Formel-1-Präsentation am 18. Februar gezeigt werden. Haas hat jedoch bereits die neuen Rennoveralls von Bearman und Ocon präsentiert. Erste Aufnahmen zeigen den Engländer und den Franzosen in mehrheitlich dunklen Anzügen mit roten Streifen auf den Schultern und an den Beinen, dazu weiße Kanten. Auch die Sponsorenlogos und Aufdrucke sind größtenteils in Weiß gehalten. Komplettiert wird das Outfit der Haas-Fahrer durch weiße Rennschuhe. Im zweiten Jahr unter Teamchef Ayao Komatsu setzt Haas auf eine komplett neue Fahrerpaarung: Mit dem früheren Alpine-Fahrer Ocon tritt erstmals ein Grand-Prix-Sieger für das Team von Gene Haas an, während mit Bearman ein Ferrari-Nachwuchspilot zum Team stößt. Beide hatten bereits im Dezember 2024 bei den Formel-1-Testfahrten in Abu Dhabi Probefahrten für Haas unternommen. Mehr noch: Bearman war 2024 gleich zweimal als Ersatzfahrer eingesprungen. Beim Stadtrennen in Baku vertrat er den nach Strafpunkten gesperrten Kevin Magnussen und erzielte als Zehnter auf Anhieb einen WM-Punkt. In Sao Paulo kam Bearman erneut für den erkrankten Magnussen zum Einsatz, blieb jedoch als Zwölfter ohne Punkte. Zuvor war er als Ferrari-Ersatzmann in Dschidda Siebter geworden. Magnussen hat seine Formel-1-Karriere nach der Saison 2024 beendet. Sein letztjähriger Haas-Teamkollege Nico Hülkenberg wechselte zur Saison 2025 zu Sauber





