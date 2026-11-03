Haas trennt sich vorzeitig von Esteban Ocon

Esteban Ocon wird bei Haas durch Rafael Camara ersetzt. Grund ist ein Konflikt in Mexiko. Camara gibt in Sao Paulo sein Debuet.

Das Formel-1-Team Haas hat die Trennung vom französischen Piloten Esteban Ocon offiziell bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit endet vorzeitig und deutlich früher als vertraglich ursprünglich vorgesehen. In der darauffolgenden Grand-Prix-Runde in São Paulo übernimmt der Nachwuchsfahrer Rafael Camara das Cockpit neben dem britischen Piloten Oliver Bearman.

Konflikt in Mexiko löst Entlassung aus

Der unmittelbare Auslöser für diese Personalentscheidung sind die Vorfälle während des Grand Prix von Mexiko. Berichte aus dem Team legen nahe, dass es während der zweiten freien Trainings session zu einer heftigen Konfrontation kam. Esteban Ocon geriet dabei mit der deutschen Renningenieurin Laura Müller aneinander, als er Anweisungen zu den Reifen nicht befolgen wollte. Er sprach im Funk deutlich aus, dass er auf den Soften bleiben wolle und die vorgeschlagene Änderung nicht akzeptiere.

Also read Immobilien: Der Meag-Immobilienchef verrät, was er jetzt auf dem Markt kauft

Die Unstimmigkeiten eskalierten nach dem Training weiter. Laut Medienberichten kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen Esteban Ocon und dem Teamchef Ayao Komatsu. Die Darstellung geht soweit, dass Ocon seinem Vorgesetzten die Hand an die Schulter legte, als dieser das Gespräch beenden wollte. Andere Quellen sprachen sogar von Gewaltvorwürfen, wogegen sich der Franzose später zur Wehr setzte.

Maßnahmen des Haas F1 Teams

Als direkte Konsequenz aus den Ereignissen wurde Esteban Ocon für den Rest des Rennwochenendes in Mexiko aus dem Team geworfen. Der Pilot Ryo Hirakawa sprang für ihn ein. Teamchef Ayao Komatsu betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass solche Entscheidungen niemals leichtfertig getroffen würden. Man handle stets im besten Interesse des gesamten Rennstalls und seiner strategischen Ziele.

Advertisement

Haas stufte die internen Gespräche als streng vertrauliche Angelegenheit ein. Eine Rückkehr von Esteban Ocon für die verbleibenden Rennen der aktuellen Saison gilt als ausgeschlossen. Die Führung des US-amerikanischen Rennstalls hat sich damit endgültig gegen den erfahrenen Piloten entschieden und setzt nun auf neue Impulse für die Zukunft.

Rafael Camara übernimmt das Cockpit

Von der vorzeitigen Trennung profitiert Rafael Camara, der als eines der größten Talente im Nachwuchsbereich von Haas gilt. Der 21-Jährige führte zum Zeitpunkt der Meldung die Fahrerwertung in der Formel 2 an. Er erhält damit seine Chance auf ein Formel-1-Cockpit deutlich früher als ursprünglich geplant. Eigentlich war sein Einstieg als Stammfahrer erst für die Saison 2027 vorgesehen.

Sein Debüt feiert Rafael Camara bei seinem Heim-Grand-Prix in São Paulo. Dort wird er an der Seite von Oliver Bearman auflaufen. Diese Personalie markiert einen signifikanten Wandel in der Aufstellung des Rennstalls. Die Entscheidung von Haas zeigt einen klaren Willen zur Erneuerung und setzt die Karriere des brasilianischen Nachwuchspiloten sofort auf die höchste Stufe des Motorsports.