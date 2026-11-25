Einen Tag nach seiner Rückkehr an die Spitze von Nvidia wendet sich Jensen Huang an die Belegschaft: Er räumt »schreckliche Fehler« ein, verteidigt aber sein Comeback. Und erklärt Donald Trumps Rolle dabei.

bei der Belegschaft für sein Fehlverhalten entschuldigt. »Ich habe einige schreckliche Fehler gemacht«, sagte er am Dienstag bei einer einstündigen Betriebsversammlung im kalifornischen Santa Clara.

Unter anderem diewerteten einen Livestream der Veranstaltung aus und berichteten darüber. Mit Blick auf seine Frau erklärte Huang demnach: »Ich war Lori untreu, und ich habe meinen Kindern wehgetan – und natürlich auch euch allen.

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« Huang sagte auch, dass er inzwischen in Therapie sei, und zwar jeden Tag 90 Minuten lang; das helfe ihm sehr. Es sei »inakzeptabel«, dass er gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens verstoßen habe, den er zum Teil selbst verfasst habe, so Huang. Der Nvidia-Mitgründer hatte am 12. November von seinem Chefposten zurücktreten müssen, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren – eine davon mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.

Am Montag wurde Huang jedoch nach Eingreifen von Präsidentsei, der »über dem Gesetz« und »über dem Verhaltenskodex« stehe. Er sei auch nicht zurückgekehrt, weil Trump den Vorstand von Nvidia unter Druck gesetzt habe, ihn wieder einzustellen. »Das ist ebenfalls völlig falsch«, so Huang. Er sei zurückgekehrt, weil der Vorstand »die gesamte Situation bewertet« und entschieden habe, dass dies »im besten Interesse des Unternehmens und der Aktionäre« sei.

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Das bedeute aber nicht, dass andere Mitarbeiter gegen den Verhaltenskodex verstoßen dürften. Das sei weder »angemessen« noch werde es »toleriert«, sagte Huang. Und: »Manchmal ist es angebracht, zu vergeben. Manchmal ist es das nicht.

«). Der Präsident »liebt unser Unternehmen wirklich sehr« und sei sehr stolz auf Nvidia. »Alles, was er getan hat, entspringt einfach seiner Zuneigung, seiner Bewunderung und seiner Anerkennung für das großartige Unternehmen, das Sie sind«, sagte Huang an die Belegschaft gewandt. Er selbst werde dazu beitragen, »unserem Präsidenten dabei zu helfen, unser Land erfolgreich zu machen«.

Nvidia werde dadurch aber kein politisches Unternehmen. »Wir sind das unpolitischste Unternehmen überhaupt.

«Trump wird neben der Einmischung in Unternehmensentscheidungen vorgeworfen, selbst massiv von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert zu haben. Der Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass er zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt (mehr dazu Der Präsident der USA hat eingegriffen, damit Nvidia-Chef Jensen Huang zurück auf seinen Posten kann.

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