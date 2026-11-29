Nach seinem Dreierpack gegen Elversberg feiern die FC-Fans Marius Bülter. Viele Anhänger zeigen sich nach vorheriger Kritik nun beeindruckt.

Marius Bülter hat beim 5:0 gegen Elversberg für den FC brilliert. Nach wochenlanger Kritik gab es nun auch Lob von früheren Zweiflern. Der Dreierpacker musste sich ganz schön bitten lassen: Marius Bülter wurde nach dem fulminanten 5:0‑Erfolg gegen Elversberg zum „Man of the Match“ gekürt.

Drei tolle Tore ließen an der Ehrung keine Zweifel. Und wer hat es ihm gegönnt? Jeder! Und doch wollte der 33-Jährige nicht so richtig hervortreten, als die Mannschaft von Rene Wagner vor der Südkurve in Feierstimmung ausgebrochen war.

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Sturmkollege Ragnar Ache schob den Dreierpacker dann doch nach vorn. Die Fans skandierten „Marius Bülter“ im Akkord. Der Stürmer konnte sich ein Lächeln nicht mehr verkneifen, klatschte in die Hände und winkte den Fans. Und auch der Trainer betonte, dass er immer an seinen Schützling geglaubt habe: „Wir haben die absolute Überzeugung, dass er Tore in derDenn Kritik am FC-Profi war in den vorigen Wochen immer wieder laut geworden.