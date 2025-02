Habeck: Juden in Deutschland haben wieder Angst

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck verurteilte die Gräueltaten der Hamas und betonte, dass 80 Jahre nach dem Holocaust Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst haben, ihre Religion offen zu leben. Er forderte eine aktive Aneignung der in der deutschen Verfassung verankerten Werte und mehr Besuche von KZ-Gedenkstätten.

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck verurteilte in einem Video die Gräueltaten der Hamas und betonte, dass 80 Jahre nach dem Holocaust Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder Angst haben, ihre Religion offen zu leben. „Bestimmte Stadtteile oder Straßen können faktisch nicht mehr betreten werden, wenn man eine Kippa oder einen Davidstern trägt“, sagte Habeck in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der „Jüdischen Allgemeinen“.

Habeck sieht die Bedrohung durch Antisemitismus als ernst an und plädiert für eine aktive Auseinandersetzung mit dem Problem. Er betont, dass seine Partei überall ihren Einfluss geltend macht, wo sie kann, um jüdische Menschen zu schützen. Trotzdem gibt er sich selbstkritisch und erklärt, dass bisher keine Antwort auf den Antisemitismus in Deutschland adäquat gewesen sei. Habeck sieht einen strukturellen Antisemitismus in Deutschland, der sich aus der Ablehnung des Staates Israel speist. Um dem entgegenzuwirken, fordert er eine aktive Aneignung der in der deutschen Verfassung verankerten Werte. „Wir müssen an die Schulen und in die Vereine, zu den Menschen“, sagte Habeck. Dazu gehören auch Besuche von KZ-Gedenkstätten, die er für alle Jugendlichen garantieren möchte. Aus seinen persönlichen Erfahrungen und Gesprächen mit Erziehern weiß er, dass ein Besuch in Gedenkstätten Menschen berührt und verändert





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Antisemitismus Robert Habeck Hamas Holocaust Deutschland

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Robert Habeck: Gelbhaar-Skandal – Verbot Habeck RTL brisante Fragen?Ein Mann – kein Wort. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck schweigt beharrlich in der Affäre Gelbhaar.

Weiterlesen »

Habeck: Der nächste Kanzler sollte ein Anti-Habeck seinEin Blick auf die üble Bilanz des Wirtschaftsministers legt nahe, dass der nächste Kanzler ein Anti-Habeck sein sollte. Habeck wirft Friedrich Merz die Schuld an der schlechten Wirtschaftslage und prophezeit ein ökonomisches Drama. Doch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht die Lage noch düsterer und warnt vor schmerzhaften Reformen.

Weiterlesen »

Deutschland-Debatte: Robert Habeck (Grüne)Rede von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) in der vereinbarten Debatte zur Situation in Deutschland

Weiterlesen »

Deutschland im Wandel: Habeck, Krankenkassenbeiträge, Ukraine-Krieg und mehrDer Artikel behandelt aktuelle Themen in Deutschland, darunter Habecks Vorschlag zur Erhebung von Krankenkassenbeiträgen auf Kapitaleinkünfte, die Rekordzahl der Krankmeldungen, die zunehmende Intensität der Kämpfe in der Ukraine und die bevorstehende Beendigung der kostenlosen Unterstützung für Windows 10. Es werden auch die AfDs „Abschiebetickets“, die Verdachtsmomente gegen Olaf Scholz und die Situation von Pflegefachkraft Samira Kreuzer beleuchtet.

Weiterlesen »

„Ohne Habeck stünde Deutschland jetzt besser da“: Scholz antwortet auf User-Vorwurf„Scholz hätte Habeck rauswerfen müssen!“ – Mit diesem Vorwurf eines FOCUS-online-Lesers konfrontiert, verteidigt der Kanzler im „Mut-Podcast“ seine wirtschaftliche Bilanz. Doch eine Sache lief dann doch nicht so „doll“, gibt Scholz zu.

Weiterlesen »

„Für den Aufschwung müssen wir arbeiten“: Habeck fordert höheres Arbeitsvolumen in DeutschlandDer Kanzlerkandidat der Grünen sieht das wirtschaftliche Potenzial der Republik nicht ausgenutzt. Seine Idee, Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erheben, verteidigt der Wirtschaftsminister.

Weiterlesen »