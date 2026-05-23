Habeck spricht offen über neues Leben abseits der Macht

Neun Monate nach seinem Rückzug aus der Politik spricht Robert Habeck überraschend offen über sein neues Leben abseits der Macht.

Neun Monate nach seinem Rückzug aus der Politik spricht Robert Habeck überraschend offen über sein neues Leben abseits der Macht. In der Talkshow „3nach9“ verriet der ehemalige Wirtschaftsminister und Vizekanzler, seine Familie sei ziemlich froh darüber, dass er die Bundestagswahl verloren habe.

Nach der verlorenen Bundestagswahl 2025 und dem Aus der Regierungsbeteiligung für die Grünen zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt brach der einstige Spitzenkandidat seine Medienpause und sprach in der NDR-Talkshow über den Neustart nach der Politik. Von Entzugserscheinungen sei bislang nichts zu spüren, sagte Habeck. Zwar habe das Politikerleben viele Privilegien, doch der Preis sei hoch gewesen.

Er habe sich oft wie in einem "goldenen Käfig" gefühlt, erklärte der Ex-Minister. Das Privatleben könne man in verantwortungsvollen Spitzenämtern immer weniger selbst bestimmen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Habeck New Life Alt-Left Politics Previous Life

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nordstream-Sprengung: Plötzlich lobt Habeck-Vertrauter MerzEin ukrainisches Kommando steht unter dem Verdacht, die Gas-Pipeline Nordstream gesprengt zu haben. Die AfD verlangt deshalb einen U-Ausschuss - und spielt mit einem Verdacht.

Read more »

Passagieraufkommen an deutschen Flughäfen bricht im April um mehr als neun Prozent einIm April sank das Passagieraufkommen an deutschen Flughäfen um 9,2 Prozent. Gründe sind Nahostkrieg, Lufthansa-Streiks und hohe Kerosinpreise.

Read more »

Neuer Tchibo-Rucksack macht Taschendieben das Leben schwerGerade im Urlaub willst du dich nicht ständig um deine Tasche sorgen. Dieser unauffällige Sicherheits-Rucksack hilft dir dabei.

Read more »

Robert Habeck: Emotionale Worte über seine Familie – und sein neues Leben im AuslandEx-Bundesminister Robert Habeck hielt sich zuletzt aus den Medien raus. Bei '3nach9' sprach er nun über die Zeit nach dem 'goldenen Käfig' und sein neues Familienleben in Kopenhagen.

Read more »