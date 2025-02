Habecks Comedy-Coup: Gut gelaunt und schlagfertig in Raabs Show

Robert Habeck tritt in Stefan Raabs Unterhaltungsformat „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ auf und überzeugt mit Humor und Scharfsinn. Raab selbst wird ihn trotzdem nicht wählen.

Politik er in Comedy -Formaten schneiden oft schlecht ab, wirken eher lächerlich. Robert Habeck wagen sich dennoch in Stefan Raab s Unterhaltung sformat ein. Er macht einen guten Eindruck, doch der Entertainer wird ihn trotzdem nicht wählen. \„Angst ist kein guter Berater“ hatte ProSieben-Senderchef Hannes Hiller vor kurzem behauptet – und dann die wöchentliche Ausgabe von „TV Total“ mit Stefan Raab -Erbe Sebastian Pufpaff in einer ungeplanten Aktion vom Primetime-Stammplatz um 20.

15 Uhr auf den späten Termin um 23 Uhr verschoben. Vielleicht aus Angst, denn: Um 20.15 Uhr geht es erstmals seit Langem wieder mit der Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ (DGHNDMBSR) mit einem komplizierten Namen los. Vielleicht war es aber auch gar nicht Raab selbst, der die ProSieben-Entscheider in Furcht versetzt hatte, sondern vielmehr der angekündigte Gast. Denn die Quoten der laut Eigenwerbung „ersten Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show“ im Streaming-Angebot von RTL+ hatten die Erwartungen zuletzt eher unterboten. \Für Politiker sind Auftritte in Comedy-Formaten bekanntlich ein unkalkulierbares Risiko: Lustig kann nicht jeder. Wer beispielsweise Olaf Scholz als maximal verkrampften Gast bei Fabian Köster und Lutz van der Horst im „heute show“-Spezial „On the Rodelbahn to Kanzleramt“ erlebt hat, der weiß, dass Fremdschämen mitunter körperlich weh tun kann. Montag, 10.02.2025 | 15:43 Habeck aber reüssiert in DGHNDMBSR viel besser als im Wirtschaftsministerium. In Architektenschwarz und mit hochgekrempelten Ärmeln entspannt im Drehstuhl kreiselnd, lässt er sich erst einmal von Raab erklären, wie eigentlich der Summs heißt, für den er hier vor der Kamera steht. „Ein bisschen hätten Sie sich ja auch vorbereiten können“, scherzt Moderator Raab. Den von Raab produzierten Wahlkampfsong für die Grünen – „Robert Habeck, green as fuck“ – lässt Habeck noch mit freundlich-distanziertem Amüsement über sich ergehen. Über den Schmusesoul für die FDP – „Christian Lindner ist ’ne Lusche“ – freut er sich dann bereits etwas mehr. Und als Raab seine Titelidee für den SPD-Wahlwerbesong pitcht – „Die SPD ist nicht so scheiße wie ihr meint“ – muss Habeck endgültig laut lachen: „Dem könnte ich zustimmen.“ \Für Habeck mag sein RTL-Auftritt eine Chance sein, sich auch jene Wählerschichten zu erschließen, die lieber Mario Barth im Wirtschaftsministerium sehen würden und eher das „Dschungelcamp“ als eine Talkshow konsumieren. Für Raab aber ist Habeck ein Glücksfall: Die Show, die mit Kalauern aus der humoristischen Tiefebene startete, gewinnt durch den Gast an Niveau, gerade weil sich dieser nicht auf Raabs Flachwitze einlässt, sondern lieber eigene Akzente setzt. Raabs plumpes Schulterklopfen pariert Habeck beispielsweise schlagfertig mit dem Warnhinweis auf die Sicherheitsbeamten hinter den Kulissen: „Nächste Sendung dann in Handschellen!“ „Was wird mit der Milliardärssteuer?“, will Raab zum Schluss noch schnell von Habeck wissen, „ich frag’ für einen Freund!“. Die Antwort wartet Raab allerdings gar nicht erst ab, vielleicht, weil er nicht damit rechnet, dass der bisherige Wirtschaftsminister in der nächsten Regierung noch mitentscheiden darf. Zudem ist Habeck auch nicht sein persönlicher Favorit, denn Raab bekennt: „Ich wähle den Hässlichen.“ Da lächelt der Ex-Minister dann doch leicht verkniffen





