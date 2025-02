Habecks Klima-Wende: Ein Spätstarter?

Robert Habecks plötzliche Fokussierung auf das Klima inmitten des Wahlkampfs wirft Fragen auf. Die Grünen reagieren auf sinkende Umfragewerte und versuchen, ihre Kernwählerschaft zu mobilisieren. Gleichzeitig trifft AfD-Chefin Alice Weidel den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, was als Signal für die AfD in der bürgerlichen Mitte gedeutet werden könnte.

Es war bemerkenswert: Da stand Grüne n-Kanzlerkandidat Robert Habeck gestern im Bundestag und redete sich in Rage. Die Zukunftsthemen, schimpfte er, kämen im Wahlkampf überhaupt nicht vor. DAS Zukunftsthema schlechthin sei doch der Klimawandel, der Kampf gegen die globale Erwärmung. Die große Richtungsentscheidung am 23. Februar sei, ob Deutschland eine Regierung bekomme, die diese historische Aufgabe angehe.

Habeck hat Recht, Zukunftsthemen fehlen in diesem Wahlkampf fast völlig, der Klimawandel ist sträflich unterbelichtet. Aber bis vor Kurzem haben auch die Grünen selbst das Thema nicht in den Mittelpunkt gestellt. Weil es Zumutungen bedeutet. Weil es mit dem Thema politisch gerade nichts zu gewinnen gibt – siehe Heizungsgesetz. Also zielte Habeck auf die Mitte, warb mit dem wolkigen Wort »Bündniskanzler«. Das konnte man strategisch klug finden. Oder feige. Doch jetzt wechseln die Grünen offenbar ihre Strategie. Sie sehen, dass ihr Wahlkampf nicht zündet, ihr Kanzlerkandidat eine Nebenrolle spielt und ihre Umfragewerte bei um die 14 Prozent festgetackert sind. Sie laufen sogar Gefahr, junge Wähler, die auf den Mitte-Kurs keine Lust haben, an die Linke zu verlieren. In dieser Lage besinnt sich die Partei auf ihr einstiges Hauptthema: das Klima. Um wenigstens die Kernwählerschaft zu mobilisieren. Heute will Habeck außerdem seine »Zukunftsagenda« vorstellen: Bürokratieabbau, Bildungsoffensive, Förderung von innovativen Technologien wie Quantencomputing. Das Ziel ist klar: Habeck will sich als Mann der Zukunft präsentieren, Scholz und Merz als Männer von gestern. Die Frage ist nur, ob es für den großen Zukunftswahlkampf nicht ein bisschen spät ist. Für Alice Weidel dürfte dieser Termin ein Meilenstein sein. Die AfD-Chefin trifft heute den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu einem offiziellen Gespräch. Die Initiative dafür war von ihr ausgegangen: Weidel bewundert Orbán. Und Ungarn gilt vielen Rechten als Vorbild, wenn es um den Umbau des Staates hin zu einer illiberalen Demokratie geht.Bislang hat Orbán aber eher Abstand zur AfD gehalten, womöglich auch um die ungarischen Beziehungen zur deutschen Wirtschaft nicht zu gefährden. Seine Fidesz-Partei ist im Europaparlament mit dem französischen Rassemblement National, der österreichischen FPÖ und der spanischen Vox-Partei in der Fraktion »Patriots for Europe«. Die AfD ist nicht dabei, sie galt bislang als zu schmuddelig, zu chaotisch. Dass Orbán sich jetzt mit Weidel trifft, anderthalb Wochen vor der Bundestagswahl, ist ein Signal, das die AfD gut gebrauchen kann. Die extrem rechte Partei will unbedingt in der bürgerlichen Mitte wählbarer werden. Ein offizieller Empfang bei einem europäischen Regierungschef soll zeigen: So isoliert die AfD innenpolitisch sein mag, international ist sie es nicht. Einen ähnlichen Effekt hatte sich die Partei schon von Weidels Live-Gespräch mit dem Trump-Vertrauten Elon Musk erhofft. Die große Frage abseits solcher Erwägungen ist aber: Was kann aus dem heutigen Treffen entstehen? Will Orbán künftig enger mit der AfD zusammenarbeiten? Das wäre für die Partei der eigentliche Gewinn. Die große Unbekannte in diesem Wahlkampf sind die Unentschiedenen. Demoskopen schätzen ihren Anteil auf etwa ein Drittel aller Wahlberechtigten. Nicht nur die Strategen in den Parteien fragen sich: Kann diese Gruppe an den wie eingefroren wirkenden Umfragewerten noch etwas ändern?Meine Kollegen Christoph Schult und Anne Eberhard haben sich mit Wolfgang Gibowski unterhalten, dem Mitgründer der Forschungsgruppe Wahlen. »Die Wahl ist noch nicht entschieden«, sagt er. Freilich: Friedrich Merz ist kaum noch einzuholen. Aber längst nicht ausgemacht ist, welche Koalitionen nach der Wahl möglich sind. Gibowski sagt, bei den Wählern von Union, SPD, Grünen und auch AfD gebe es durchaus noch potenzielle Wechselwähler. Das Problem sei nur: Sie fänden die Alternativen nicht attraktiv genug. Das Misstrauen gegenüber anderen Parteien sei groß. Politiker wie Olaf Scholz und Friedrich Merz würden außerhalb der eigenen Anhängerschaft als wenig sympathisch eingestuft. Dagegen hätten Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Helmut Kohl und auch Angela Merkel in ihren guten Zeiten viele Wähler aus anderen Lagern angezogen. Am Ende kann es also passieren, dass Unentschiedene aus Mangel an Alternativen eine Wahl treffen, mit der sie unzufrieden sind. Gut für die Demokratie ist das nicht





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Klimakrise Robert Habeck Grüne Bundestagswahl Alice Weidel Afd Viktor Orbán Ungarn

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Habecks Warnung: Unions-Kurs mit AfD gefährdet deutsche WirtschaftRobert Habeck warnt vor wirtschaftlichen Folgen der Zusammenarbeit der Union mit der AfD. Er befürchtet einen Abwanderungswelle von Fachkräften und eine Verschlechterung der Integration. Die AfD würde davon profitieren, so Habeck.

Weiterlesen »

Habecks erschütterte Erfahrung im Bundestag: Zweigeteilte Politik und AfD-PolarisierungRobert Habeck schildert in Hamburg, bei der Vorstellung seines Buches, die emotional erschütternde Debatte zum Thema Migration im Bundestag. Die heftige Auseinandersetzung, die zwischen der Union und der AfD polarisiert, löste für ihn eine tiefe Unruhe aus. Habeck betont die zunehmende Spaltung im Parlament und erinnert an einen Vorfall, bei dem AfD-Abgeordnete gegen den Festredner einer Gedenkstunde gepöbelt hatten.

Weiterlesen »

Habecks Entsetzen über Merz' Zusammenarbeit mit der AfDRobert Habeck kritisiert in einem Podcast die Zusammenarbeit von CDU-Chef Friedrich Merz mit der AfD. Habeck sieht dies als Bruch der demokratischen Werte und warnt vor Unregierbarkeit und der Gefahr der Rechtsradikalisierung.

Weiterlesen »

CDU-Chef Merz setzt sich durch: Mehrheit stimmt für Asyl-Wende – mit Stimmen der AfDDer Bundestag hat die neue Asylpolitik der Bundesregierung beschlossen. Die Mehrheit stimmte für das Paket, das die Aufnahmeverfahren für Geflüchtete vereinfachen und gleichzeitig die Zahl der Asylbewerber in Deutschland reduzieren soll. Die Entscheidung fiel nach zähen Debatten und war geprägt von Spannungen zwischen verschiedenen Fraktionen.

Weiterlesen »

CDU mit AfD gegen SPD und Grüne: So setzte Merz seine Asyl-Wende durch348 Ja-Stimmen, 344 Nein-Stimmen. Der CDU-Asyl-Antrag hat eine Mehrheit! Ein wahrer Krimi spielte sich am Mittwoch im Bundestag ab.

Weiterlesen »

Söder warnt vor AfD und fordert Wende in der AsylpolitikCSU-Chef Markus Söder hat auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg mit scharfen Angriffen auf die AfD reagiert und die 'Brandmauer' gegen sie bewahrt. Söder forderte zudem eine Wende in der Asylpolitik und betonte die Notwendigkeit einer nachhaltigen Energieversorgung, die sowohl erneuerbare Energien als auch Atomkraft beinhalten sollte.

Weiterlesen »