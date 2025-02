Robert Habecks 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Sicherheit in Deutschland, der als „Sicherheitsoffensive“ bezeichnet wird, wurde von der Grünen Partei nach Veröffentlichung in der Online-Version um eine Passage zum Thema Asyl verändert. Der Plan beinhaltet Maßnahmen zur Begrenzung illegaler Migration, was von der CSU kritisiert wurde. Die Grünen hingegen betonen, dass der Plan unverändert auf der Seite zu finden ist.

Robert Habeck , der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, hat einen 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Sicherheit in Deutschland vorgelegt. Dieser Plan, der als „ Sicherheitsoffensive “ bezeichnet wird, wurde von Habeck in einer Bundestagsrede vorgestellt. Allerdings hat der Plan in der Online-Version der Grünen Partei einige Veränderungen erfahren.

In einer an Journalisten gesendeten Version des Plans, die exklusiv von der Zeitung BILD veröffentlicht wurde, enthält der Plan eine Passage zum Thema Asyl, die in der auf der Internetseite der Grünen veröffentlichten Version fehlt. Die fehlende Passage besagt, dass Habeck eine Politik fürchtet, die Sicherheit gewährleistet, Ressentiments schürt und die Grundrechte wahrt. Er betont, dass niemand pauschal an den Pranger gestellt werden dürfe und dass Recht einhalten und Recht effektiv durchsetzen, wenn nötig anpassen, die Devise sein sollte. Zu der Sicherheitsoffensive gehören auch Schritte, die die irreguläre Migration weiter reduzieren und begrenzen sollen. Diese Passage ist jedoch in der auf der Grünen-Webseite veröffentlichten Version des Plans nicht mehr enthalten. Christian Dobrindt, der Generalsekretär der CSU, kritisierte die Grünen dafür, die Passage gelöscht zu haben. Er betonte, dass Habeck in seiner Rede im Bundestag von Maßnahmen zur Begrenzung illegaler Migration gesprochen hatte. Dobrindt verwies darauf, dass die Grünen auf ihrem Parteitag Ende Januar beschlossen hatten, die Ausweitung der Migration (z. B. Familiennachzug) zu befürworten. Die Grünen reagierten auf die Kritik, indem sie behaupteten, der Artikel zum Zehn-Punkte-Plan sei jederzeit auf der Webseite zu finden und dass der Plan unverändert auf der Seite sei. Die Grünen äußerten die Ansicht, dass unser Land vor anderen Herausforderungen stehe als einen Artikel auf einer Website zu finden.





