Merle Kulenkampff hat innerhalb kurzer Zeit zweimal lebensbedrohliche Situationen überstanden. Nun spricht die Tochter von Hans-Joachim Kulenkampff darüber.

musste innerhalb kurzer Zeit zweimal reanimiert werden. In einem Gespräch mit der Zeitschrift „Freizeit Heute“ erzählt die 77-Jährige: „Vor zweieinhalb Jahren bin ich tot ins Krankenhaus eingeliefert worden, vor zwei Jahren noch einmal.

“ Die Ärzte hätten sie jedoch jedes Mal zurück ins Leben geholt. Nach eigenen Angaben war Kulenkampff insgesamt 24 Stunden bewusstlos und verbrachte mehrere Tage auf der Intensivstation. IMAGO / United ArchivesBesonders die Erlebnisse während ihrer Bewusstlosigkeit haben sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt.

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„Ich war bereits in anderen Dimensionen“, schildert Kulenkampff ihre Nahtoderfahrung. Die gesundheitlichen Folgen spürt die 77-Jährige allerdings bis heute. Nach den schweren Erkrankungen lebe sie nur noch mit „einer halben Lunge“, erklärt sie. Zwar habe sich ihr Zustand inzwischen stabilisiert, dennoch seien selbst alltägliche Aufgaben deutlich anstrengender als früher.

Merle Kulenkampff setzt sich trotz gesundheitlicher Probleme für Tiere ein Seit mehr als 40 Jahren betreibt Kulenkampff nahe Wien einen Gnadenhof für Tiere. Ihre Tochter unterstützt mittlerweile den Betrieb. Ihre eigene Rolle in dem Betrieb beschreibt Merle als „Hausgeist“. Trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkungen kümmert sie sich nach eigenen Angaben weiterhin um die Versorgung der Tiere und der Menschen auf dem Hof.

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Im Interview sprach Merle Kulenkampff zudem über einen tragischen Schicksalsschlag aus ihrer Kindheit. Ihr Bruder Burli kam vor fast 70 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Der Verlust sei bis heute präsent.

„Der Tod von Burli ist immer noch sehr präsent. Ich war damals sieben, jetzt bin ich 77“, sagt Kulenkampff.