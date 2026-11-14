Hachubby stellt Krebsdiagnose vor Twitch-Fans

Die bekannte Streamerin Hachubby teilt schockierende Krebsdiagnose. Die Südkoreanerin warnt Fans vor Sorgen und kündigt Streaming-Plan an.

Die südkorea nische Internet-Persönlichkeit Hachubby, bürgerlich Ha-Eun Jung, hat ihre fast eine halbe Million Follower zählende Community am Montag über eine lebensverändernde Diagnose informiert. Die 36-jährige Influencerin teilte während eines Livestreams mit, dass bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Dieser Moment brach mitten in ihrem zwei Stunden langen Broadcast aus, als sie einen Anruf ihres Arztes entgegennahm. Sofort begann die Streamerin unter Tränen zu schluchzen, während ihre Zuschauer live miterlebten, wie sich ihre Welt schlagartig veränderte.

Krebsdiagnose und offene Fragen zum Stadium

Ha-Eun Jung erklärte den Anwesenden schockiert, dass Ärzte ihr mitgeteilt haben, an Krebs zu erkranken. Zunächst herrsche Unsicherheit bezüglich der genauen Details der Erkrankung. Sie berichtete den Zuschauern, dass man noch nicht wisse, in welchem Stadium sich die Krankheit befinde. Die strengen medizinischen Befunde würden noch nicht vollständig analysiert sein, was zu großer Verunsicherung führte. Trotz der schockierenden Neuigkeit betonte sie, dass eine medizinische Behandlung möglich sei und man auf klare Perspektiven arbeite.

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Vorgeschichte mit chronischen Schmerzen

Die Diagnose war nicht völlig überraschend für die näheren Umstände, da Hachubby bereits seit etwa drei Jahren unter wiederkehrenden Schmerzen litt. Anfangs erschienen diese Beschwerden als vorübergehend und verschwanden nach wenigen Tagen von selbst. In den letzten Monaten eskalierten die Symptome jedoch deutlich. Die Beschwerden hielten nun etwa einen Monat an und nahmen deutlich zu. Diese langjährige Symptomatik führte schließlich zu den notwendigen ärztlichen Untersuchungen, die die aktuelle Diagnose bestätigten.

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Twitch-Exodus und Umzug nach Südkorea

Bis vor Kurzem lebte Hachubby im US-Bundesstaat Texas, wo sie ihre Karriere als Streamerin aufgebaut hatte. Die Entscheidung, Südkorea zu verlassen, war eng mit strategischen Veränderungen von Twitch verknüpft. Seit 2024 hatte die Streaming-Plattform ihren Geschäftsbetrieb in Südkorea eingestellt. Für dort ansässige Streamer wie Hachubby bedeutet dies, dass sie künftig keine Einnahmen mehr durch Abonnements oder Werbung generieren können. Dieser wirtschaftliche Faktor war ein wesentlicher Auslöser für ihre Rückkehr nach Asien.

Weiteres Streaming und Beruhigung der Fans

Trotz der schweren gesundheitlichen Belastung kündigte Hachubby an, ihre Arbeit nicht vollständig einzustellen. Sie plane, auch von Südkorea aus weiter Livestreams durchzuführen. Damit wollte sie direkt auf die Sorge ihrer Fans eingehen, die in den Kommentaren nach Wegen suchten, zu helfen. Die Streamerin bat ihre Anhänger eindringlich, sich keine allzu großen Sorgen zu machen. Sie befindet sich derzeit in Südkorea, um sich auf die notwendigen weiteren Untersuchungen und die folgende Therapie vorzubereiten.