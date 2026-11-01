Hack auf ukrainische und russische Notfall-Apps: Falschwarnungen vor Strahlung und Chemiewaffen

Ukrainische und russische Warn-Apps wurden gehackt. Falsche Alarme vor radioaktiver Strahlung und Chemiewaffen erschütterten die Bevölkerung. Hintergrund zu den Cyberangriffen.

Es liegt ein schwerwiegender Vorfall vor, bei dem die offiziellen Notfall-Apps nach Behördenangaben gehackt worden sind. Diese digitale Sicherheitslücke hat zu massiver Verunsicherung in der Bevölkerung geführt und zeigt, wie verwundbar kritische Infrastrukturen im modernen Krieg sind. Die Angriffswelle traf zeitgleich Systeme auf beiden Seiten der Frontlinie.

Falschalarme in Kiew und Moskau

Zunächst wurde am späten Sonntagabend in der ukrainischen App unter anderem fälschlicherweise vor radioaktiver Strahlung in der Hauptstadt Kiew gewarnt. Diese irreführende Warnung löste bei vielen Bürgern sofortige Angst aus, da Strahlenbelastung eine der schwersten Gefahren darstellt. Die App Air Alert sei möglicherweise vom Feind kompromittiert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Es bestehe keine Gefahr durch Strahlung, klärten die Behörden nach und beteuerten, dass die Warnung unbegründet sei.

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In der Nacht zum Montag meldete dann Russland einen massiven Cyberangriff auf seine Warn-App, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Zivilschutzministerium berichtete. Es sei den Angreifern gelungen, Falschinformationen an die Bevölkerung zu versenden, hieß es weiter. Die russische Behörde machte demnach keine Angaben dazu, wen sie hinter dem Angriff vermutete. Dies lässt verschiedene Szenarien zu, da beide Seiten über erhebliche digitale Fähigkeiten verfügen.

Die Webseite des Ministeriums für Warnungen war in der Nacht zunächst zeitweise nicht erreichbar, was auf die Schwere der technischen Störung hinweist. Medienberichten zufolge erschallten am späten Sonntagabend in manchen Regionen auch Warnsirenen, die durch die digitalen Falschmeldungen möglicherweise mitausgelöst oder parallel dazu genutzt wurden. Über die App soll zudem auch fälschlicherweise vor Angriffen mit chemischen Waffen gewarnt worden sein.

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Politische Eskalation und Sanktionen

Die Bürger wurden von den Behörden aufgefordert, nicht auf Links in der Warn-App zu klicken, um weitere Schäden durch Malware zu vermeiden. Dieser Vorfall findet vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden militärischen und politischen Lage statt. Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ließ zumindest die Vermutung zu, dass es sich nach der Attacke auf das ukrainische System um einen Gegenangriff Kiews gehandelt haben könnte.

Russland greift das kleinere Nachbarland Ukraine seit viereinhalb Jahren massiv aus der Luft, am Boden und auf hoher See an. Es kommt dabei auch zu Cyberangriffen, die allerdings deutlich seltener Schlagzeilen machen. Dennoch sind digitale Operationen ein fester Bestandteil der hybriden Kriegsführung, bei der psychologische Effekte oft genauso wichtig sind wie physische Zerstörung. Die Verwirrung durch falsche Warnungen soll die morale der Zivilbevölkerung schwächen.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Militär- und Budgethilfe gegen das Nachbarland. Dabei hat sich die Strategie geändert, da man nun auch weit hinter der Frontlinie angreift. Die Ukraine greift dabei auch immer wieder Ziele in Russland weit hinter der Front an, um Präsident Wladimir Putin die Fortsetzung seines Kriegs zu erschweren.

Luftabwehr und internationale Hilfe

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte erneut die Angriffe auch auf Raffinerien in Russland. Sein Land müsse antworten, wenn Russland Ziele der Energieinfrastruktur angreife und Menschen in der Ukraine töte, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox News. Diese Logik der Gegenseitigkeit ist zentral für die aktuelle Kriegsführung beider Seiten.

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Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine angesichts hoher Dieselpreise gebeten, keine russischen Ölraffinerien mehr anzugreifen. Dies zeigt die wirtschaftlichen Abwägungen, die westliche Partner treffen. Selensky sagte, wenn die Ukraine einen Monat lang keine Ziele der Öl-Infrastruktur mehr angreifen solle, dann müsse man ihr mindestens für diesen Monat genügend Luftabwehrraketen vom Typ Patriot geben, um russische Attacken abwehren zu können.

Das ukrainische Militär kann viele Angriffe des Feindes, vor allem jene mit ballistischen Raketen, nicht mehr abwehren, weil ihm die Munition für die fortschrittlichen Abwehrsysteme ausgeht. Selenskyj bittet die westlichen Partner immer wieder um zusätzliche Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung. Besonders pocht er auch die Lieferung weiterer Abfangraketen für die Patriot-Systeme.

Diese sind inzwischen aber auch infolge des Iran-Kriegs vielerorts ein knappes Gut. Die Produktion in den USA wurde bereits hochgefahren, hält aber nicht Schritt mit der Entwicklung in den verschiedenen Konflikten weltweit. Die digitale Verwundbarkeit der Warnsysteme unterstreicht daher die dringende Notwendigkeit, nicht nur physische, sondern auch digitale Resilienz zu stärken, um die Zivilbevölkerung in dieser angespannten Lage zu schützen.