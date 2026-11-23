Der britische Hacker Arion K. wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er gesteht Angriffe auf Rockstar Games, Uber und Revolut. Details zum Urteil.

Ein Gericht in London hat den 21-jährigen britischen Hacker Arion K. am Montag zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Die Strafe ergibt sich aus den schweren Cyberangriffen, die K. als Mitglied der berüchtigten Hackergruppe Lapsus$ zwischen 2021 und 2022 verübt hat. Der Richter wies darauf hin, dass die verbleibende Haftzeit aufgrund bereits verbüßter Untersuchungshaft und Zeiten in staatlichem Gewahrsam bereits abgegolten ist. Arion K. wurde daraufhin unter Auflagen aus dem Gerichtssaal entlassen, ohne weitere Tage im Gefängnis verbringen zu müssen.

Detaillierte Umstände des Rockstar-Games-Angriffs

Der Kern der Anklage bezieht sich auf den massiven Einbruch in die IT-Infrastruktur des Spiele-Entwicklers Rockstar Games. Arion K. drang dabei nicht nur in die externen Netzwerke ein, sondern gelangte auch an sensible interne Daten. Dabei stahl er 90 Gameplay-Clips aus dem noch unveröffentlichten Titel "Grand Theft Auto VI". Diese Videomaterialien stellten einen erheblichen Teil der gestohlenen Daten dar und wurden in der Folge öffentlich oder für Erpressungsversuche genutzt.

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Neben dem Diebstahl der Videospiel-Demos infiltrierte der Hacker auch das interne Kommunikationssystem des Unternehmens. Er griff spezifisch auf die Slack-Kanäle von Rockstar Games zu, um den Kontakt zu den Entwicklern herzustellen. In diesen geschützten Bereichen versuchte K., die Mitarbeiter unter Druck zu setzen. Er drohte offen damit, vertrauliche Quelldaten und weitere interne Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, falls seine Forderungen nicht erfüllt würden.

Finanzielle Schäden und technische Umsetzung

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Angriffe auf Rockstar Games sind beträchtlich. Das Unternehmen bezifferte den direkten finanziellen Schaden durch die Cyberattacke auf rund fünf Millionen US-Dollar. Hinzu kommen tausende zusätzliche Arbeitsstunden, die für die Sicherung der Systeme, die Analyse der Sicherheitslücken und die Bewältigung der Krise aufgewendet werden mussten. Diese Kostenbelastung trifft den Entwickler direkt in seinen Projektrhythmus und seine finanziellen Planungssicherheit.

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Ein besonderer Aspekt der technischen Ausführung liegt in der eingesetzten Hardware. Für die Durchführung der massiven Hackerangriffe benötigte Arion K. keinen leistungsstarken klassischen Computerturm. Stattdessen führte er die Operationen von seinem Zimmer in einem Hotelzimmer aus. Dort nutzte er ein Smartphone, den WLAN-Zugang des Zimmertelevisionsgeräts und einen Fire-TV-Stick. Diese ungewöhnliche und mobile Setup ermöglichte ihm die Durchführung komplexer Infiltrationen, während er eigentlich im Schutz des Justizsystems untergebracht war.

Hintergrund: Schutzhaft und parallele Ermittlungen

Die Nutzung des Hotels diente zugleich dem Schutz des Hackers. Nach einer Anklage in einem separaten Fall befand sich Arion K. unter staatlichem Schutz. Rivalisierende Hackergruppen hatten ihm laut Berichten der BBC wegen gestohlener Bitcoin-Bestände nachgestellt und konkrete Todesdrohungen ausgesprochen. Diese Situation zwang die Behörden dazu, ihn in einer sicheren Umgebung unterzubringen. Von dieser relativen Isolation aus nutzte er die verbleibende Zeit und die technischen Mittel weiter, um gegen andere Großunternehmen vorzugehen.

Arion K. war damit nicht alleiniger Akteur, sondern Teil der kriminellen Vereinigung Lapsus$. Die Gruppe war für eine Serie von Angriffen auf renommierte Tech- und Finanzunternehmen verantwortlich. Zu den Opfern zählten neben Rockstar Games auch der Fahrdienstleister Uber und der Finanzdienstleister Revolut. Die Angriffe waren koordiniert und zielten auf massive Datenlecks und Erpressung ab, um das Ansehen der Unternehmen zu schädigen und Erpressungsgelder zu erhalten.

Verfahrensverlauf und psychiatrische Einordnung

Der juristische Prozess um Arion K. war langwierig und von Unterbrechungen geprägt. Der 21-Jährige hatte vier Jahre lang nicht in vollständiger Freiheit verbracht. Zunächst wurde er von Sachverständigen als nicht verhandlungsfähig eingestuft. In der Folge wurde er Ende 2023 auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht, um ihm Behandlung und Sicherheit zu bieten. Dort fand auch die Weiterverfolgung der Straftaten statt.

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Erst eine erneute psychologische Untersuchung im Jahr 2025 ergab, dass Arion K. nun wieder als verhandlungsfähig gilt. Dieses Urteil der Gutachter war die Voraussetzung dafür, dass die Staatsanwaltschaft das Strafverfahren gegen ihn wiederaufnehmen konnte. Daraufhin erfolgte die aktuelle Verurteilung. Der Richter sprach dem jungen Mann im Prozess dennoch ein klares moralisches Wort: Er bezeichnete ihn als offensichtliches talentiertes Individuum, warnte ihn aber eindringlich, sein Potenzial nicht durch weitere Kriminalität und wiederholte Inhaftierungen zu verschwenden.

Der Fall hebt die komplexe Schnittstelle zwischen Cyberkriminalität, psychischer Gesundheit und juristischer Verantwortung hervor. Während Arion K. technisch hochinnovative Angriffe mit minimaler Hardware durchführte, zeigte sich das Justizsystem gegenüber den zugrundeliegenden psychischen Faktoren adaptiv. Die Verurteilung zu sieben Jahren, die faktisch bereits verbüßt sind, markiert das Ende dieses spezifischen Kapitels im Fall Lapsus$.