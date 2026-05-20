Hacker erbeuten über 68.000 € durch Fälschung von Rechnung in Kiel

Hacker haben eine cinque-stellige Summe erbeutet, indem sie eine falsche Rechnung einer StadtverwaltungTERN abgefangen und die Kontodaten durchgestrichen haben. Der Bürgermeister des Landeshauptstaates Kiel hofft wenig auf die Täterzufindung und vermutet, dass das Geld aus dem Ausland stammt.

Immer häufiger werden Menschen, Unternehmen und Behörden Opfer von Cyberangriffen, wie von den Hackern jetzt die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel um einen fünfstelligen Betrag gebracht haben.

Der Trick: Die Betrüger hatten die elektronische Rechnung eines Dienstleisters an die Stadtverwaltung abgefangen und die Kontodaten ausgetauscht. 68.000 Euro landeten daraufhin auf dem Konto der Cyberkriminellen. Bürgermeheiter Gerwin Stöcken leitete die Kämmerei kommissarisch und hofft wenig auf die Festnahme der Täter. Vermutlich wurde das Geld über Umwege auf ein Konto ins Ausland überwiesen und bereits abgehoben





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Cyberangriff In Kiel Betrug Mit Rechnung Edelstrafenanzeige Gestellt Geldwäsche-Skizz Einfall An Cyberkriminellen

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