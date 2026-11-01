Hacker greifen deutsche Politiker an: Spyware auf Bundestagshandys

Bundestagsabgeordnete und Regierungsmitglieder sind Opfer von Spyware-Angriffen geworden. Das BSI und Apple warnen vor kompromittierten iPhones, die sensible Daten preisgeben könnten.

Hacker haben offenbar die digitalen Kommunikationswege der deutschen Politik ins Visier genommen, indem sie die Mobiltelefone von Bundestag sabgeordneten und Mitgliedern der Bundesregierung gezielt angegriffen haben. Diese schwerwiegende Sicherheitsverletzung, die als Angriff auf das Herz der politischen Entscheidungsfindung beschrieben wird, wurde von Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) im Rahmen der Sendung Bericht aus Berlin öffentlich bestätigt. Der Minister stützte sich dabei auf Informationen des ARD-Hauptstadtstudios, die auf konkrete Warnungen von Technologieunternehmen zurückgehen.

Offizielle Bestätigung durch Bundesdigitalminister

Karsten Wildberger gab bekannt, dass es sich bei den Vorwürfen um eine Meldung von Apple handelt, derzufolge bestimmte Geräte möglicherweise mit sogenannter Spyware kompromittiert wurden. Der Bundesminister zeigte sich angesichts dieser Enthüllungen zutiefst besorgt, betonte jedoch, dass er im aktuellen Stadium keine weiteren Details zur Art der Angriffe oder zu spezifischen betroffenen Personen preisgeben werde. Diese Zurückhaltung dient vermutlich dem Schutz der betroffenen Opfer und der laufenden Ermittlungen, um weitere Sicherheitslücken nicht auszunutzen.

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Technische Warnungen des Sicherheitsunternehmens BSI

Ein internes Dokument der Bundesbehörde für Informationstechnik, bekannt als BSI, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, liefert detaillierte technische Einblicke in das Ausmaß der Krise. Demnach erhielten mehrere iPhones seit dem 29. Oktober 2026 eine dringende Bedrohungsbenachrichtigung direkt von Apple. In diesen automatisierten Warnungen warnt der amerikanische Tech-Konzern explizit vor einem Angriff, bei dem sogenannte Mercenary Spyware zum Einsatz kam, also hoch entwickelte Spähsoftware, die von professionellen Söldneranbietern der Cybersicherheit entwickelt wird.

Das Hauptziel dieser präzisen Attacken war es, das jeweilige Mobiltelefon und dessen Inhalte vollständig unter Kontrolle zu bringen. Das BSI hat den betroffenen Anwendern geraten, vorsorglich davon auszugehen, dass die Geräte tatsächlich kompromittiert sein könnten. Es ist jedoch wichtig festzuhalten, dass aus der reinen Apple-Benachrichtigung nicht hervorgeht, ob ein Angriff tatsächlich erfolgreich war und Daten abgeflossen sind. Apple selbst bezeichnet seine Warnsysteme als sehr zuverlässige Indikatoren dafür, dass eine Person gezielt und mit hohen Ressourcen angegriffen wurde.

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Unklarheiten bezüglich des konkreten Anlasses

Trotz der alarmierenden technischen Hinweise bleiben die politischen und täterischen Hintergründe für die Öffentlichkeit und teilweise auch für die Behörden weitgehend im Dunkeln. Über den konkreten Anlass und die tieferen Hintergründe der Benachrichtigungen liegen der Behörde derzeit keine näheren Informationen vor, wie eine offizielle Stellungnahme des BSI bestätigte. Dies erschwert die Einschätzung, ob es sich um ein isoliertes Vorkommnis handelt oder ob eine organisierte Kampagne gegen die deutsche Politik im Gange ist, bei der staatliche oder nicht-staatliche Akteure involviert sein könnten.

Spyware definiert sich grundsätzlich als Spähprogramme, die ohne Wissen und Zustimmung des Nutzers Daten an Dritte senden. Diese Malware kann sich oft eigenständig auf dem Gerät installieren, ohne dass der Benutzer eine einzige Aktion ausführen muss, was sie besonders gefährlich macht. Für Abgeordnete und Regierungsmitglieder stellt dies einen absoluten Albtraum dar, da sich auf ihren privaten und dienstlichen Handys hochsensible vertrauliche Gespräche, kritische Termine und interne strategische Absprachen befinden, die bei einer Veröffentlichung erheblichen Schaden anrichten würden.

Auswirkungen auf die politische Sicherheit und Privatsphäre

Die Tatsache, dass es offen bleibt, wie viele genau der betroffenen Geräte kompromittiert wurden, erhöht die Unsicherheit in den politischen Gremien erheblich. Die Reichweite dieser Angriffe könnte sich auf mehrere Schlüsselpositionen der deutschen Gesetzgebung und Exekutive erstrecken. Die Fähigkeit solcher Spyware, unbemerkt zu agieren, untergräbt das Vertrauen in die digitale Kommunikation von Entscheidungsträgern. Experten warnen, dass die Nutzung solcher Werkzeuge durch Söldneranbieter ein neues Niveau in der Cyberkriegsführung und Spionage darstellt, das gezielt gegen demokratische Strukturen gerichtet sein kann.

Die Situation zwingt die Bundesregierung zu einer Neubeurteilung der digitalen Sicherheitsarchitektur. Es ist davon auszugehen, dass strenge Maßnahmen zur Abschottung sensibler Kommunikation eingeführt werden müssen, darunter der Verzicht auf private Mobilgeräte für offizielle Geschäfte. Die Aufklärung dieser Vorfälle wird wahrscheinlich langwierig sein, da die Spur der Mercenary Spyware häufig durch mehrere Länder und komplexe serverseitige Infrastrukturen führt. Die politische Öffentlichkeit muss nun mit den Konsequenzen leben, dass die Privatsphäre der höchsten Regierungsmitglieder möglicherweise dauerhaft beeinträchtigt ist.