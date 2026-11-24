Nach technischen Störungen bei der US-Flugsicherung und Cyberangriffen auf das FBI und das Landwirtschaftsministerium hat es Berichten zufolge einen Hackerangriff auf Systeme der CIA und der Nationalen Geheimdienstdirektion gegeben. Laut der New York Times wurden dabei nicht als geheim eingestufte Daten über ein Open-Source-System kompromittiert, während geheime Materialien und kritische Funktionen unbeeinträchtigt blieben. Präsident Donald Trump reagierte mit Unmut auf die Meldungen über den Angriff auf die FBI-Systeme, während die Vorfälle vor dem Hintergrund zunehmender technischer Ausfälle in den USA stehen.

Nach IT-Vorfällen bei der US-Flugsicherung, dem FBI und dem Landwirtschaftsministerium trifft es nun offenbar den US-Auslandsgeheimdienst CIA. Hacker sollen sich Zugriff auf bestimmte Daten verschafft haben.

Nach einer Serie technischer Ausfälle bei wichtigen US-Institutionen hat es Medienberichten zufolge einen Hackerangriff auf Systeme des US-Auslandsgeheimdiensts CIA und der Nationalen Geheimdienstdirektion gegeben. Wie die "New York Times" berichtete, wurden bei dem Vorfall bei beiden Behörden einige nicht als geheim eingestufte Informationen offengelegt. Demnach zielten die kürzlich aufgedeckten Angriffe auf ein Open-Source-System zur Informationsanalyse. Dabei handelt es sich um ein Computernetzwerk, das öffentlich zugängliches, nicht als geheim eingestuftes Material nach relevanten Informationen durchforstet.

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Unter Berufung auf US-Regierungsvertreter und mit der Angelegenheit vertraute Kreise berichtete die Zeitung, dass geheimes Material nicht gefährdet gewesen sei. Die "New York Times" zitierte einen Odni-Vertreter mit der Äußerung, dass es zu keinerlei Beeinträchtigungen kritischer Funktionen gekommen sei. Die CIA kommentierte den Vorfall bisher nicht. Der Bericht erschien wenige Tage, nachdem das Landwirtschaftsministerium und die Bundespolizei FBI Berichten zufolge Ziel von Cyberangriffen geworden waren.

Auf die Frage nach dem bekannt gewordenen Hackerangriff auf FBI-Systeme sagte Präsident Donald Trump am Samstag, er habe erst vor Kurzem davon erfahren.

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"Ich kann nur sagen: Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht", sagte er dem Sender Fox News. Die Vorfälle fallen in eine Phase vermehrter technischer Störungen und Systemausfälle in den USA. Nach Problemen bei der Flugsicherung wurden zuletzt tausende Inlandsflüge gestrichen.

Auch mobiles Bezahlen war zeitweise eingeschränkt. Zudem kam es zu umfangreichen Ausfällen von Microsoft-Diensten wie dem E-Mail-Programm Outlook, von denen Unternehmen, Behörden und vermutlich Millionen Privatnutzer weltweit betroffen waren. Sogar ein streng vertrauliches Kommunikationsnetz des US-Geheimdienstes NSA fiel aus, wie die Behörde mitteilte. Angesichts der zunehmenden Kritik am Umgang mit den Technikausfällen entließ das Weiße Haus am vergangenen Donnerstag den Cybersicherheitschef Sean Cairncross.

Die Position werde vorübergehend von der derzeitigen IT-Chefin des Verteidigungsministeriums, Kirsten Davies, übernommen.