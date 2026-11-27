Hacker haben die Cloud-Plattform Cloud One der US-Luftwaffe kompromittiert. Sensible Daten sowie Kontrollsysteme sind betroffen, während das Cyber Command die Ermittlungen führt.

Insidern zufolge haben Hacker erfolgreich in die zentrale Cloud-Plattform Cloud One der US-Luftwaffe eingedrungen. Das System wurde im Verlauf des vergangenen Monats bei Arbeiten zur Aktualisierung der Software entdeckt. Der Vorfall hat zu signifikanten Störungen auf der gesamten Plattform geführt.

Erkenntnisse zum Eindringen und zur Schwachstelle

Drei mit der Angelegenheit vertraute Personen teilten der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass die US-Luftwaffe das System Cloud One als betroffen bestätigt hat. Ein Hackerangriff dieser Art birgt die Gefahr, dass eine Vielzahl sensibler taktischer Daten sowie Personal- und Logistikinformationen der US-Streitkräfte kompromittiert werden. Die Identität der Angreifer konnte von Reuters weder bestätigt noch das volle Ausmaß des Eindringens oder eines möglichen Datendiebstahls endgültig ermittelt werden.

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Einem der Insider zufolge nutzen die Angreifer eine Software-Schwachstelle aus, um auf die Steuerungsebene oder Control Plane zu gelangen. Diese Person verglich die Steuerungsebene metaphorisch mit einer Universalfernbedienung. Eindringlinge könnten ihren Zugang theoretisch nutzen, um den Betriebsstatus von Militärflugzeugen oder die Lieferung von Ersatzteilen zu überprüfen. Es ist jedoch nach wie vor unklar, ob die Hacker von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht haben.

Reaktion der Behörden und involvierte Dienstleister

Die Ermittler zogen einem der Insider zufolge die Cyber-Einheit des US-Militärs, das Cyber Command , hinzu, um den entstandenen Schaden umfassend zu bewerten. Das Cyber Command reagierte bisher nicht auf Anfragen für eine Stellungnahme zur Situation. Die US-Luftwaffe teilte Reuters mit, dass sie sich nicht zur Sicherheitslage, zu Schwachstellen oder zum Betriebsstatus bestimmter Netzwerke und Systeme äußert.

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Offizielle Statements der Luftwaffe betonen lediglich, dass sie kontinuierlich umsichtige Maßnahmen zum Schutz der Informationen, Systeme und Einsatzfähigkeiten des Luftwaffenministeriums ergreifen. Ein Insider bewertete den Einbruch in das hochsensible System als eine große Sache. Der IT- und Rüstungsdienstleister SAIC war bis 2025 der Hauptauftragnehmer für Cloud One , bevor der Konkurrent Leidos die Aufgabe übernahm. SAIC reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme, während Leidos bei Fragen an die Luftwaffe verwies.

Infrastruktur und beteiligte Cloud-Anbieter

Das Projekt Cloud One gehört zu den größten Cloud-Plattformen des US-Militärs und wurde im Jahr 2017 gestartet. Es sollte als zentrale Anlaufstelle für den IT-Bedarf der Luftwaffe dienen. Das System bündelt die Ressourcen der vier Betreiber Microsoft , Amazon , Oracle und Alphabet , um Dutzende Anwendungen zu betreiben. Diese umfassen unter anderem solche zur Verwaltung von Personaldaten und Gehältern sowie Systeme für Logistik und Wartung.

Zu den kritischen Anwendungen zählen das Cloud-Based Command and Control , das Flugabwehrradar- und andere Datenströme aus ganz Nordamerika zusammenführt. Weiterhin ist das Theater Integrated Combat Munitions System involviert, das Bomben und Raketen an mehr als 200 Standorten der US-Luftwaffe weltweit erfasst. Die Integration dieser hochsensiblen Datenströme in eine einzige Cloud-Plattform erhöht die Komplexität der Sicherheitsarchitektur erheblich.

Gesamtstaatliche Cyber-Sicherheitslage und KI-Risiko

Der Hackerangriff auf Cloud One wird inmitten einer erhöhten Besorgnis über Angriffe mithilfe von Künstlicher Intelligenz bekannt. Solche Attacken gelten für Cloud-basierte Netzwerke als besonders ernstes Problem, da KI-Modelle Schwachstellen auf großen Angriffsflächen schnell erkennen können. Die US-Regierung hat zudem mit den Folgen von mindestens sechs weiteren, kürzlich bekanntgewordenen Cyber-Vorfällen zu kämpfen.

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Dazu gehören zwei Fälle bei der Bundespolizei FBI , ein früherer Hackerangriff auf Daten des Verteidigungsministeriums, ein Leck bei Personaldaten des Heimatschutzministeriums. Zudem ist ein Einbruch bei mindestens zwei Geheimdiensten sowie ein Hackerangriff auf das Finanzministerium zu verzeichnen. Die Häufung dieser Vorfälle verdeutlicht die dringende Notwendigkeit einer robusten Absicherung ziviler und militärischer Cloud-Infrastrukturen gegen fortschrittliche digitale Bedrohungen.