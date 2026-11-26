Deichmann nennt weder Opferzahl noch Tatzeitpunkt. Passwörter und Kartennummern sind nicht betroffen – echte Bestelldaten wohl schon.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Der Schuhhändler Deichmann hat einen IT-Sicherheitsvorfall in seinem Onlineshop öffentlich gemacht. In einer Kundeninformation mit Stand Dienstag, 24.

November, räumt die Deichmann SE ein, dass Unbefugte an bestimmte Daten zu Onlinebestellungen gelangt sind. Den Zugang habe man inzwischen gesperrt und die genutzte Sicherheitslücke beseitigt. Anzeichen, dass die Daten missbraucht wurden, lägen bislang nicht vor. Laut Deichmann geht es um Vor- und Nachnamen, Rechnungs- und Lieferadressen, Rechnungen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

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Auch die bei einer Bestellung gewählte Zahlungsart, etwa Kreditkarte oder PayPal, kann darunter sein. Ausgenommen sind nach Angaben des Unternehmens Passwörter und Zugänge zum Kundenkonto. Auch Kreditkartennummern und PayPal-Zugangsdaten seien nicht betroffen. Betroffen sein kann also die Angabe, wie jemand bezahlt hat – nicht aber die Kartennummer selbst.