Hackerangriff auf Edeka in Deutschland: Supermarkt-Kühltruhen zerstört

Cyberkriminelle haben in einem Edeka-Markt in Deutschland die Steuerung der Kühlsysteme gehackt. Die Temperaturen stiegen auf 50 Grad, was zum Totalverlust großer Lebensmengen führte und Ermittlungen der Polizei auslöst.

Ein schwerwiegender Cyberangriff hat die Kühlkette eines Edeka -Marktes in Deutschland abrupt unterbrochen und zu massiven Sachschäden geführt. Unbekannte Täter erlangten am frühen Morgen unerlaubten Fernzugriff auf die IT-Systeme des Supermarkt s in der niederbayerischen Gemeinde Reisbach. Durch diese Sabotage stieg die Temperatur in den Gefrier- und Kühltruhen schlagartig auf bis zu 50 Grad Celsius an, ein Wert, der für empfindliche Lebensmittel tödlich ist.

Technischer Sabotageakt in Niederbayern

Der Betreiber des betroffenen Marktes reagierte entsetzt auf den Vorfall und äußerte seine Unverständnis öffentlich in den sozialen Medien. Auf Facebook postete der Inhaber: "In was für einer kranken Welt leben wir eigentlich?", womit er die Absurdität und Boshaftigkeit des Angriffs kommentierte. Die Hacker nutzten die Schwachstelle im Netzwerk aus, um die Temperaturregelung der Geräte zu manipulieren. Statt der notwendigen Minusgrade, die für die Konservierung der Waren erforderlich sind, wurde die Kühlung aktiv deaktiviert oder auf Überhitzung eingestellt.

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Umfang des Warenschadens und Sofortmaßnahmen

Die Konsequenzen für den Einzelhändler und seine Kunden waren verheerend. Ein Großteil der eingefrorenen und gekühlten Lebensmittel war infolge der extremen Aufheizung ungenießbar geworden. Ein Sprecher von Edeka bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur BILD, dass die betroffenen Waren umgehend aus dem Verkauf genommen wurden, um die Gesundheit der Verbraucher nicht zu gefährden. Trotz der Hoffnung, dass einige Produkte möglicherweise noch verwendet werden konnten, entschied man sich in den meisten Fällen für die Entsorgung, da das Risiko einer Kontamination zu hoch war.

Visuelle Beweise aus dem Markt zeigen die Tragweite der Zerstörung: Auf Fotos ist zu sehen, wie Tonnen von Lebensmitteln in einem Container entsorgt werden. Der finanzielle und ökologische Schaden ist somit immens. Die Logistikkette wurde abrupt durchbrochen, und der Markt musste mit leeren Regalen und dem Verlust frischer Ware kämpfen, was die operative Planung vor massive Herausforderungen stellte. Die Polizei schätzt, dass der Angriff in den frühen Morgenstunden stattfand, als der Markt likely weniger frequentiert war und die Manipulation unbemerkt bleiben konnte.

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Untersuchungen der Kriminellen und Hersteller

Die Cybercrime-Spezialisten der Kriminalpolizei Landshut haben die Ermittlungen aufgenommen, um den Tathergang genau zu rekonstruieren. Es ist derzeit noch nicht bekannt, wer genau hinter diesen Sabotage-Attacken steckt, da die Täter ihre Identität durch technische Maßnahmen verschleiert haben. Im Fokus der Experten steht nun die Analyse der IT-Protokolle und die Suche nach Spuren des Eindringens in das Firmennetzwerk. Parallel dazu untersucht der Hersteller der Kühlsysteme, wie ein solches Szenario technisch möglich war und welche Sicherheitslücken ausgenutzt wurden.

Es liegt der Verdacht nahe, dass überwiegend Steuerungen des dänischen Herstellers Danfoss von den Angriffen betroffen waren. Das Unternehmen Danfoss erklärte in einer Stellungnahme, dass bei einem Großteil der betroffenen Anlagen veraltete Geräte im Einsatz waren. Diese älteren Systeme würden nicht mehr mit aktuellen Software- und Sicherheitsupdates versorgt, was sie anfällig für solche Angriffe macht. Ob der Edeka-Markt in Reisbach ebenfalls Technik von Danfoss nutzte, ist offiziell noch nicht bekannt gegeben worden, aber es besteht aufgrund der Berichterstattung über ähnliche Vorfälle in ganz Europa eine hohe Wahrscheinlichkeit.

Internationale Welle von Kühlhaus-Sabotagen

Der Vorfall in Deutschland ist keine isolierte Episode, sondern Teil einer breiteren, internationalen Cyberwelle gegen den Lebensmitteleinzelhandel. Zuvor hatte es bereits massenhafte Hackerangriffe auf Kühltruhen in Supermärkten in Frankreich, Belgien und Schweden gegeben. In diesen Ländern waren die Temperaturen ebenfalls manipuliert worden, was zu vergleichbaren Ergebnissen führte: statt der vorgesehenen Minusgrade von 20 Grad Celsius stiegen die Werte sprunghaft an. In Schweden und Belgien führte dies ebenfalls zu enormen Mengen an verderbener Ware und erheblichen finanziellen Verlusten für die betroffenen Ketten.

Diese koordinierten oder zumindest ähnlichen Angriffe deuten auf ein organisiertes Vorgehen hin, das gezielt auf die Schwachstellen alterter Kühlungstechnik abzielt. Da die Infrastruktur vieler Supermärkte auf solche Systeme setzt und Updates aus Kostengründen oder aus Unwissenheit vernachlässigt werden, bleiben sie leichte Ziele. Die Polizeibehörden und Sicherheitsbehörden warnen eindringlich vor der Notwendigkeit, veraltete IT-Systeme in der Lebensmittelindustrie sofort zu aktualisieren oder durch sichere, vernetzte Alternativen zu ersetzen. Bis die Täter gefasst sind oder die Sicherheitslücke geschlossen wird, bleibt die Gefahr für weitere Geschäfte wie den Edeka-Markt in Reisbach akut.