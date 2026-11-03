Hackerangriff auf Supermärkte: IT-Experte Dennis-Kenji Kipker warnt vor Infrastruktur-Lücken

Nach einem Cyberangriff auf deutsche Supermärkte warnt Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker vor weiteren Attacken auf die alltägliche Infrastruktur und kritisiert mangelnde Sicherheitsstandards.

Ein schwerwiegender Cyberangriff auf deutsche Supermärkte hat zu erheblichen materiellen Schäden geführt, da mehrere Tonnen verderblicher Lebensmittel entsorgt werden mussten. Unbekannte Täter hatten über Nacht Zugriff auf etliche Kühltruhen in den Filialen und manipulierten diese derart, dass sich die Temperatur bis auf 50 Grad erhob. Dieser Vorfall markiert einen Wendepunkt in der Wahrnehmung von Cybersicherheit, da nicht nur hochkritische staatliche Infrastrukturen, sondern auch alltägliche Handelsketten ins Visier genommen wurden.

Kritik an ungesicherter Alltagsinfrastruktur

Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker, ein 39 Jahre alter Experte für Cybersicherheit und IT-Recht, äußert sich alarmiert über die Zustände im deutschen Einzelhandel. Er bezeichnet die beschädigten Kühlgeräte lediglich als die Spitze des Eisbergs und warnt davor, dass viele weitere Komponenten der alltäglichen Infrastruktur theoretisch sofort angegriffen werden könnten. Kipker betont, dass wir von vielen dieser potenziell verwundbaren Systeme noch gar nichts wissen, was die Gefahr eines flächendeckenden Ausfalls erhöht. Seine Einschätzung unterstreicht, dass die digitale Vernetzung ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen ein massives Risiko darstellt.

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Mechanismus der Angriffe und historische Schwächen

Der Experte erklärt, dass Systeme wie Kühlanlagen, Pumpen, Lüftungen und allgemeine Gebäudetechnik oft noch mit veralteter industrieller Steuerungstechnik funktionieren. Diese Technologien wurden jahrzehntelang vernetzt, wobei Sicherheit dabei regelmäßig außer Acht gelassen wurde. Wenn Angreifer erst einmal in diese Netzwerke eingedrungen sind, benötigen sie nur einen einfachen Befehl, um massive Schäden zu verursachen; in diesem konkreten Fall bestand dieser Befehl darin, das Abtauprogramm zu starten. Dieser Mechanismus zeigt, wie einfach es ist, physische Geräte aus der Ferne lahmzulegen, billig und in großem Stil, was die Effektivität solcher Angriffe drastisch steigert.

Internationale Dimension und BSI-Einschaltung

Die Skala dieses Problems wird durch Berichte aus dem Ausland verdeutlicht, wo etwa 100 Märkte in Frankreich und Belgien ebenfalls angegriffen wurden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde in die Angelegenheit eingeschaltet, um die Lage zu bewerten. Ein Sprecher des BSI erklärte gegenüber BILD, dass die grundlegende Versorgungssicherheit in diesem speziellen Fall nicht gefährdet sei. Dennoch räumt das Amt ein, dass die bekannten Schwachstellen in Steuerungssystemen seit längerer Zeit bestehen und mahnt dringend an, solche Systeme angemessen abzusichern, um zukünftige Incidents zu verhindern.

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Ausblick auf weitere Angriffswellen

Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker rechnet fest mit weiteren Angriffen auf die Infrastruktur, da der Erfolg der ersten Welle offengelegt hat, wie verwundbar das System ist. Er ist sich sicher, dass es vermutlich nicht bei zwei Angriffswellen auf die Kühlgeräte bleiben wird. Die Erkenntnis, dass sich alltägliche Infrastruktur aus der Ferne kontrollieren lässt, hat mutmaßlich andere Akteure ermutigt, ähnliche Methoden anzuwenden. Dies deutet auf eine langfristige Bedrohungslage hin, die über den aktuellen Vorfall hinausgeht und kontinuierliche Aufmerksamkeit erfordert.

Risiko für private Haushalte und Smart Home

Für Verbraucher sieht Kipker für den privaten Kühlschrank zunächst keine vergleichbare direkte Gefahr, da smarte Kühlschränke normalerweise nicht direkt am Internet hängen, sondern sich hinter dem Router im Heimnetzwerk befinden. Dennoch warnt der Expnte davor, unnötig vernetzte Geräte ins Haus zu holen. Wer ein kaum benötigtes Gerät unnötig vernetzt, hole sich im Zweifel eine tickende Zeitbombe ins Haus. Diese Warnung gilt besonders für alle, die ihre Heimnetzwerke nicht streng absichern, da auch private Systeme potenzielle Einfallstore für Hacker darstellen können.