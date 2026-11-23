Infolge eines Hackerangriffs im November 2026 musste der Buchhändler Hugendubel seine IT-Systeme vorsorglich vom Netz nehmen. Kunden können derzeit keine E-Books herunterladen, kaufen oder teilen, und auch das Servicecenter sowie der Onlineshop sind ausgefallen. Das Unternehmen bestätigt, dass keine Kundendaten gestohlen wurden, und arbeitet daran, die Dienste schnellstmöglich wiederherzustellen.

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E-Books, die noch nicht heruntergeladen wurden, lassen sich deshalb nicht auf den Reader holen. Das betrifft auch bereits gekaufte Titel. Bücher, die auf dem Gerät gespeichert sind, bleiben dagegen lesbar. Neben den Downloads fällt auch noch der sonst übliche Abgleich von Leseständen und Notizen aus.

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Der Lesefortschritt wird also nicht wie gewohnt zwischen den Geräten synchronisiert. Auch das Teilen von E-Books mit Familienmitgliedern über Family Sharing steht nicht zur Verfügung, heißt es derzeit. -Onlineshop derzeit nicht kaufen. Die Website zeigt stattdessen nur einen Hinweis auf eine technische Störung.

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Zusätzlich ist das Servicecenter des Buchhändlers ausgefallen. Der Hackerangriff auf die IT-Systeme ereignete sich in der Nacht vom 18. auf den 19. November 2026. Hugendubel entschied sich nach eigenen Angaben anschließend dazu, die Systeme vorsorglich vom Netz zu nehmen.

Amazon bietet einen Gratis-Service an – wer ihn aber zu oft nutzt, riskiert die KontosperrungLaut einer Sprecherin des Unternehmens wurden bei dem Angriff keine Kundendaten oder anderen vertraulichen Informationen gestohlen. Sie erklärt, das schnelle Abschalten habe diese Daten geschützt. Der Buchhändler arbeitet „mit Nachdruck daran, die aktuellen Schwierigkeiten schnellstmöglich zu beheben“. Wann Cloud, Shop und Servicecenter vollständig zurückkehren, steht bislang nicht fest.