Viele Verbraucher glauben, Hackfleisch von der Fleischtheke sei immer vor Ort gewolft. Doch die Rechtslage sieht vor, dass auch zentral hergestellte Ware als frisch gilt. Welche Regeln für die Kühlung und Produktion gelten und wie man als Kunde die Herkunft genau ermittelt, erklären Experten der Senatsverwaltung und des Fleischerverbands.

Die Vorstellung, dass Hackfleisch von der Fleischtheke im Supermarkt oder beim Metzger vor den Augen der Kunden direkt aus dem Wolf gedrückt wird, ist weit verbreitet. Diese Annahme suggeriert einen hohen Frischegrad und lokale Verarbeitung. Tatsächlich kann sich dieser Eindruck jedoch als täuschend erweisen, da die rechtlichen Definitionen von "frisch" weitaus komplexer sind als die einfache Anwesenheit einer Fleischwolfmaschine.

Zentrale Produktion ist rechtlich erlaubt

Hackfleisch, das in der Bedientheke angeboten wird, muss nicht zwingend in der Verkaufsstelle selbst hergestellt worden sein. Es darf aus einem zentralen Betrieb stammen und fertig an die Verkaufsstelle geliefert werden. Diese Möglichkeit der zentralen Produktion ist gesetzlich vollständig abgedeckt und stellt kein Problem dar, solange die Einhaltung aller vorgeschriebenen Standards gewährleistet ist. Die Ware wird dann kühl transportiert und auf der Theke angeboten, obwohl sie vielleicht hunderte Kilometer entfernt produziert wurde.

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Die Frage, was der Begriff "frisch" in diesem Kontext genau bedeutet, wird häufig missverstanden. Svenja Kruzikat von der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz erläutert, dass "frisch" nicht zwingend bedeutet, dass die Verarbeitung unmittelbar zuvor stattgefunden hat. Es geht vielmehr um den Zustand des Fleisches und die Einhaltung strenger Hygieneregeln. Selbst vakuumverpacktes Fleisch oder Fleisch in einer Verpackung mit kontrollierter Atmosphäre kann rechtlich als frisch gelten, solange die Kühlkette unterbrochen wird und die Anforderungen erfüllt sind.

Europäische Vorschriften regeln die Qualität

Für Hackfleisch gelten die strengen Vorgaben der europäischen Verordnung (EG) Nr. 853/2004. Diese europäische Richtlinie legt fest, welche Anforderungen das verwendete Fleisch erfüllen muss, um als frisch bezeichnet werden zu dürfen. Unter diese Definition fallen nicht nur frisch geschlachtete und sofort verarbeitete Produkte. Auch gekühltes, gefrorenes oder schnellgefrorenes Fleisch kann unter die rechtliche Kategorie "frisch" fallen, wenn es bestimmte hygienische Kriterien erfüllt und die Temperaturkontrolle lückenlos dokumentiert ist.

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Entscheidend für die Einstufung sind unter anderem die Hygienevorgaben und eine durchgängige Kühlung. Solange diese Faktoren gewährleistet sind, ändert sich der rechtliche Status des Produkts nicht durch den Transport oder die Zwischenlagerung. Verbraucher müssen daher nicht automatisch von einer direkten Produktion vor Ort ausgehen, wenn sie Ware an der Theke kaufen. Die Flexibilität in der Produktionskette ermöglicht es Herstellern, effizienter zu arbeiten, ohne die Sicherheit der Produkte zu gefährden.

Unterschiedliche Praktiken der Handwerksbetriebe

Im Fleischerhandwerk sieht die Praxis häufig anders aus als in der zentralisierten Produktion. Farina Mieloch vom Deutschen Fleischerverband erklärt, dass die Unternehmen des Fleischerhandwerks ihr Hackfleisch üblicherweise nicht auf Vorrat produzieren. Stattdessen wird die Ware auf konkreten Kundenwunsch direkt an der Theke hergestellt. Dieser Ansatz dient der Qualitätssicherung und der persönlichen Beratung der Kunden, die oft hohe Erwartungen an die Frische und die lokale Herkunft der Produkte haben.

Diese direkte Herstellung hat jedoch auch Nachteile. Durch die offene Verarbeitung haben Mikroorganismen eine größere Angriffsfläche als bei industriell abgepackter Ware. Die Exposition gegenüber der Umgebungsluft und dem Umgang erhöht das Risiko einer Kontamination. Daher ist eine besonders strenge Hygiene in diesen Betrieben unerlässlich, um die Sicherheit der Produkte zu gewährleisten. Die Balance zwischen traditioneller Handwerkskunst und modernem Gesundheitsvorsorge ist hier besonders wichtig.

Transparenz und Rechte der Verbraucher

Ob das Hack vor Ort hergestellt oder fertig geliefert wurde, müssen Händler an der Theke nicht explizit angeben. Es gibt keine gesetzliche Pflicht zur Kennzeichnung der Herkunftsart bei der Bedientheke. Verbraucher können jedoch nachfragen, um mehr Informationen zu erhalten. Wer es genau wissen will, kann an der Theke nach dem Zeitpunkt und Ort der Herstellung fragen. Diese aktive Nachfrage gibt dem Kunden mehr Kontrolle über seine Kaufentscheidung und schafft Transparenz.

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Auch die Annahme, dass Thekenhack grundsätzlich frischer ist als abgepackte Ware, stimmt so nicht. Kruzikat erklärt, dass diese Aussage nach hiesiger Einschätzung nicht pauschal getroffen werden kann. Verschiedene Faktoren beeinflussen den Frischegrad eines Produkts, darunter Transportbedingungen, Lagerzeiten und Hygienemaßnahmen. Ein abgepacktes Produkt aus einem zentralen Werk kann ebenso frisch sein wie ein Stück von der Theke, wenn alle Prozesse korrekt durchgeführt wurden. Letztlich liegt die Verantwortung beim Händler, die Sicherheit zu garantieren, während der Kunde durch Fragen informieren kann.