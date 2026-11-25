Bereits seit Ende 2025 bemühen sich Verdi und die Belegschaft um flächendeckende Traifverträge - jetzt ziehen sie vor Gericht.

Bereits seit Ende 2025 bemühen sich Verdi und die Belegschaft um flächendeckende Traifverträge - jetzt ziehen sie vor Gericht. Axel Böhl ist enttäuscht. Im Jahr bekommt er etwa 2.000 Euro zu wenig, sagt er.

Eine Menge Geld, findet er. Dabei sei tariflich mit seinem Arbeitgeber abgemacht, dass ihm mehr Gehalt zusteht. Jetzt will der Lagerarbeiter gerichtlich gegen seinen Arbeitgeber vorgehen. Gegen Duisport.

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"Ich bin enttäuscht, dass ich meine Rechte gerichtlich durchsetzen muss, obwohl es im Vorhinein vorgeschrieben ist, dass der Tarifvertrag für uns gilt. ") geschlossen. Doch: bis heute wurde die Belegschaft noch nicht nach diesem Tarifvertrag bezahlt. Kranführer und Lagerarbeiter sollten laut Tarifvertrag pro Jahr 1.500 bis 3.000 Euro mehr bekommen, hat Verdi ausgerechnet.

Bislang hat der Hafen-Konzern die Forderungen der Gewerkschaft nicht angenommen. Dazu kritisieren die Hafenarbeiter, dass es unterschiedliche und nicht transparente Auszahlungen geben soll. Axel Böhl ist nicht der einzige, der klagt und seine Rechte durchsetzen will. Christoph Maas ist Kranführer bei der Duisport-Tochter.

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Vertraglich stehe ihm Urlaubsgeld zu. Seine Geltendmachung wurde aber abgelehnt, sagt er. Die Begründung: Es treffe auf sein Arbeitsverhältnis nicht zu. Er hat als erster Klage eingereicht.

Seit acht Monaten warten Hafen-Mitarbeitende auf die Umsetzung des Tarifvertrages. Einige von ihnen hätten schon länger bei Duisport versucht, ihre Verträge geltend zu machen. Viele würden allerdings nur vertröstet, sagt Phillip Dorkel, Lagerlogistiker bei DLPS. Auch ihm fehlen monatlich um die 200 Euro, sagt er.

Wann und ob er das Geld bekomme, wisse er nicht. DLPS wolle sich die Sache anschauen, für Dorkel eine viel zu vage Aussage.

"Die Mitgliedschaft ist auf die Hauptniederlassung beschränkt. Zweigniederlassungen müssen ausdrücklich mit in diese aufgenommen werden. Dies ist nicht geschehen.

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" Eine falsche Darstellung, findet die Gewerkschaft Verdi. Der Arbeitgeber sei freiwillig in den Tarifvertrag gegangen, sagt Niels Holger Schmidt, Gewerkschaftssekretär für Verdi in"Die Drückebergerei um Leistungen, die man auch schriftlich zugesagt hat, geht überhaupt nicht"Es geht um mehr als nur Löhne Die Klage gegen den Duisburger Hafen-Konzern beschränkt sich nicht nur auf die Stundenlöhne. Es geht auch um Sonderzahlungen und weitere Lohnerhöhungen, die der Tarifvertrag eigentlich garantieren sollte.

Die Kläger erhoffen sich nun konstruktive Gespräche ihres Arbeitgebers mit ihnen und der Gewerkschaft. Wie viele Klagen am Ende zusammenkommen, ist noch nicht klar. Das werde sich am Ende des Prozesses abzeichnen, sagt Schmidt.

"Ich fühle mich vergessen. Ich arbeite gerne als Lagerlogistiker und ich arbeite hart. Dafür möchte ich auch entsprechend entlohnt werden und nicht vertröstet. Für ehrliche Arbeit möchte ich ehrlichen Lohn haben.

"ist eine hundertprozentige Tochter der Duisport-Gruppe, etwa 330 Menschen arbeiten dort. Nach hartem Kampf hatten die Hafen-Mitarbeiteden mit Verdi wieder eine Tarifbindung und damit ein deutliches Plus für die Beschäftigten erlangt. Am 23. Dezember findet der erste Verhandlungstermin am Duisburger Amtsgericht statt. IGA pflanzt eine Millionen Blumen - trotz Frost