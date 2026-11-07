Haftbefehl gegen Hells Angels Chef Dari F. wegen illegaler Schusswaffen

Ein Hamburger Richter hat Haftbefehle gegen Dariusch F. und Benjamin M. erlassen. Der Hells-Angels-Boss sitzt im Rollstuhl. Die Polizei fand Waffen und Bargeld.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Hamburg haben einen massiven Schlag gegen die Führungsspitze des Rockerclubs Hells Angels vollzogen. Am vergangenen Wochenende wurde ein Haftbefehl gegen den als Boss geltenden Dariusch "Dari" F. erlassen. Der 46-jährige, der seit einem Attentat im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist und den Rollstuhl nutzt, wird wegen unerlaubten Führens von Schusswaffen verdächtigt. Parallel dazu muss sich das weitere Hells-Angels-Mitglied Benjamin M. (25) in Untersuchungshaft verantworten.

Waffen und Bargeld bei Fahrzeugkontrollen

Der Auslöser für die Festnahmen waren gezielte Observationen durch Fahnder, die den Rocker-Boss und weitere Männer begleitet hatten. Den Informationen zufolge war den Beamten dabei eine Geldübergabe aufgefallen. Am Freitagabend kontrollierten die Spezialisten mehrere luxuriöse Fahrzeuge, darunter einen Mercedes Maybach, einen Bentley und einen BMW X5. Dariusch "Dari" F. saß auf der Rückbank eines dieser Wagen.

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Bei der Durchsicht der Fahrzeuge stießen die Polizisten auf erhebliche Waffenfunde. Auf der Rückbank eines der kontrollierten Autos sicherten die Beamten zwei scharfe Schusswaffen. Zusätzlich wurden fünfstellige Beträge in bar sichergestellt. Aufgrund dieser Funde und der Verdachtsmomente sah sich die Justiz veranlasst, die Freiheitsentziehung der beiden Männer anzuordnen. Die Richterin sah hinreichenden Verdacht auf Verstöße gegen das Waffengesetz.

Zusammenhang mit dem Hamburger Rotlichtkrieg

Hamburg steckt seit dem Sommer in einer Gewaltspirale, die als Rotlichtkrieg bezeichnet wird. Die Situation ist durch wiederkehrende Schusswaffeneinsätze gekennzeichnet. Ein schwerer Vorfall ereignete sich am 1. September, bei dem ein Opfer schwer verletzt wurde. Ein dritter Vorfall hatte bereits zuvor stattgefunden, wobei die Täter bis heute nicht gefasst wurden und sich auf der Flucht befinden.

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Trotz der massiven Waffenfunde gibt es laut aktuellen polizeilichen Einschätzungen noch keinen direkten Beweis für eine Verbindung zwischen den Festgenommenen Dariusch F., Benjamin M. und den Tatverdächtigen des Rotlichtkriegs. Dennoch wird die Haft als notwendige Präventivmaßnahme gewertet. Die Sonderkommission, die speziell gegen illegale Schusswaffen vorgeht, nutzt den Fall zur Eskalation ihrer Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität in der Hansestadt.

Biografie und Hintergrund des Inhaftierten

Dariusch F. ist eine lange bekannte Figur in Hamburgs Unterwelt. Er wuchs im Stadtteil Niendorf auf und verbrachte seine Jugend in dem berüchtigten Heim Feuerbergstraße. Seine Karriere als Krimineller begann nach einer Ausbildung zur Bundeswehr, wo er zum Scharfschützen ausgebildet wurde und Einsatz im Kosovo erlebte. Diese militärischen Erfahrungen spielten später bei seiner Dominanz in der Rockerszene eine Rolle.

Seit der Nacht zum 27. August 2018 lebt Dariusch F. querschnittsgelähmt. An diesem Tag wurde auf ihn aus einem fahrenden Auto geschossen. Der Planer dieses Anschlags war Arasch R., ein ehemaliges Mitglied des rivalisierenden Clubs Mongols. R. handelte aus der Zelle heraus, um Rache für einen Angriff zu nehmen, bei dem er zwei Jahre zuvor mit seiner Freundin verletzt worden war. Arasch R. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.