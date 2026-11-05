Haftbefehl gibt Lebenszeichen nach schwerem Rückfall und Nasen-OP

Rapper Haftbefehl postet nach Kokain-Rückfall ein neues Foto mit Nasenverband. Manager bestätigt weitere OP. Auftrittstermine bleiben unklar.

Der Rapper Haftbefehl meldet sich erstmals nach seinem schweren Gesundheitsnotfall zurück. Das 40-jährige Musik-Label-Gründer und Bürgerlicher Name Aykut Anhan hat ein neues Bild auf Instagram veröffentlicht. Das Foto entstand nach seiner stationären Behandlung und einer weiteren Operation an der Nase. Auf dem Bild sitzt er in einem schwarzen Sessel mit sichtbarem Verband.

Klinikaufenthalt und neue Nasenoperation

Haftbefehl litt Mitte Oktober unter einem akuten Rückfall aufgrund von Kokainkonsum. Ärzte mussten den Sänger künstlich beatmen und in ein Koma versetzen. Seine Familie bangte um sein Leben. Nach der Akutbehandlung bestätigte sein Manager Erfan Bolourchi die Notwendigkeit einer weiteren Nasenoperation. Der Verband dient der Blutungsprävention nach Geweberekonstruktion.

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Verband und Fotos nach der Behandlung

Auf dem neuen Bild trägt Haftbefehl einen speziellen Wund- und Saugverband. Dieser fängt Blutungen auf, die nach der Rekonstruktion des zerstörten Nasengewebes auftreten können. Haftbefehl hatte zuvor alle Bilder von seinem Konto gelöscht. Der Account hat 1,2 Millionen Follower. Der Verband ist ein Zeichen für die fortlaufende medizinische Versorgung.

Manager bestätigt ärztliche Aufsicht

Erfan Bolourchi erklärte, der Musiker stehe unter ärztlicher Aufsicht. Der Fokus liege auf der Genesung. Haftbefehl hatte bereits im Juni eine Auftrittspause angekündigt. Konzerte in Düsseldorf wurden kurzfristig abgesagt. Die Gesundheit des Künstlers bleibt die oberste Priorität für das Management.

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Schaden durch langjährigen Konsum

Der langjährige Konsum von Kokain hatte das Nasengewebe massiv zerstört. Ärzte rekonstruierten das Organ in den vergangenen Monaten mehrfach. Trotz der erneuerten Struktur ist ein erneuter Schaden durch die Droge möglich. Haftbefehl muss den Verband zur Sicherheit tragen, um Komplikationen zu vermeiden. Die Ärzte haben den Zustand sorgfältig geprüft.

Fanreaktionen und Rückzug aus der Öffentlichkeit

Fans wünschen dem Künstler gute Besserung in den Kommentaren. Haftbefehl schrieb eine Nachricht an Unterstützer und Kritiker. Er werde sich für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Wann er wieder auftreten kann, ist derzeit unklar. Sein Bruder Capo begleitete ihn zuletzt zur Klinik. Haftbefehl gibt mit dem Foto ein erstes Lebenszeichen.