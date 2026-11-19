Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat einen Haftbefehl gegen einen Schüler aus Eslohe erwirkt. Er soll einen Terroranschlag mit 3D-gedruckten Waffen auf Muslime geplant haben.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat einen Haftbefehl gegen einen mutmaßlich rechtsradikalen Schüler aus Eslohe im Sauerland erwirkt. Die Ermittler werfen dem Jugendlichen vor, einen schweren Terroranschlag auf Muslime in einer Moschee geplant zu haben. Das geplante Zeitraum für diese Tat erstreckt sich laut den Angaben der Justiz zwischen Ende des laufenden Jahres und Anfang des Jahres 2027.

Haftbefehl und Durchsuchung der Wohnung

Oberstaatsanwältin Alexandra Wiese bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa den Antrag auf Erlass eines Haftbefehls, der bereits im August beim Amtsgericht Meschede eingereicht wurde. Grundlage für die dringenden Ermittlungen waren Wohnungsdurchsuchungen bei dem Beschuldigten. Bei diesen Maßnahmen stellten die Beamten unter anderem einen 3D-Drucker sicher, der als zentrales Indiz für die Vorbereitung der Tat gilt.

Also read Messerangriff am U-Bahnhof Schlump: Haftbefehl wegen Körperverletzung

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der Schüler die sichergestellten Geräte nutzte, um Waffen herzustellen. Der dringende Tatverdacht besteht demnach darin, dass er diese selbstgebauten Waffen einsetzen wollte, um eine Moschee in Deutschland zu attackieren. Aus Gründen des Opferschutzes wurden keine weiteren Details zu spezifischen Anschlagszielen bekannt gegeben.

Rechtsradikale Gesinnung und Beweislage

Die Ermittler haben konkrete Anhaltspunkte für die rechtsradikale Gesinnung des jungen Mannes aus dem Sauerland gefunden. Diese ideologische Motivation unterstreicht die Schwere der Vorwürfe und den politischen Hintergrund der geplanten Gewalttat. Die Staatsanwältin betonte, dass es sich bei den gefundenen Waffen um selbst konstruierte Geräte handelt, was die Gefahr für die öffentliche Sicherheit weiter erhöht.

Advertisement

Im Moment der Berichterstattung befinden sich noch verschiedene Datenträger in der Auswertung durch die Behörden. Diese digitalen Beweismittel sollen Aufschluss über den Umfang der Planung und mögliche Komplizen geben. Parallel dazu wartet die Justiz auf das fachliche Gutachten des Landeskriminalamts, das die Funktionsfähigkeit der mit dem 3D-Drucker hergestellten Waffen überprüfen wird.

Weitere Ermittlungsschritte und Unschuldsvermutung

Neben der Analyse der technischen Beweise stehen in den kommenden Tagen weitere Zeugenvernehmungen an. Diese Gespräche sollen das Bild der Ermittler vervollständigen und die Tathintergründe noch detaillierter rekonstruieren lassen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde keine offizielle Anklage gegen den Schüler erhoben, da die Ermittlungsphase noch läuft.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf betont ausdrücklich, dass bis zum Abschluss der gesamten Ermittlungen die gesetzliche Unschuldsvermutung gilt. Dennoch haben die vorliegenden Erkenntnisse, wie die sichergestellten Werkzeuge und die konkreten Zeitpläne, zu den drastischen Maßnahmen der Justiz geführt. Die Behörden bleiben weiterhin an der Aufklärung des Falls und der Abwehr der angedrohten Gefahr interessiert.