Häftling aus Jugendstrafanstalt befreit: Justiz in Bayern prüft Sicherheitskonzepte

Ein Häftling wurde aus einer Jugendstrafanstalt in Bayern befreit. Mehrere vermummte Personen mit Stichwaffen sollen den Gefangenen befreit haben, der sich zuvor in einer Klinik wegen einer Verletzung befand. Der Justizminister hat angekündigt, die Sicherheitskonzepte zu überprüfen.

Das Justizminister ium beschäftigt sich mit einem ungewöhnlichen Fall: der Befreiung eines Häftlings aus einer Jugendstrafanstalt in Bayern. Mehrere vermummte Personen mit Stichwaffen sollen den Untersuchungsgefangenen befreit haben, so Justizminister Herbert Mertin (FDP) nach einer Sitzung. Der Gefangene saß in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt in Untersuchungshaft und hatte sich laut Angaben am Unterarm verletzt. Am 22.

Dezember wurde er deshalb in eine Klinik gebracht, wo er behandelt wurde. Kurz bevor er den Gefangenentransportwagen für die Rückfahrt nach Schifferstadt erreichte, sollen die vermummten Personen aufgetaucht sein und den Mann befreit haben. Er ist bis heute auf der Flucht. Ursprünglich saß er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft.Die Vorfälle sollen laut Mertin Anlass sein, bestehende Sicherheitskonzepte zu überprüfen. Dies soll »intensiv und ergebnisoffen« geschehen. Der Justizminister äußerte sich zu den laufenden Ermittlungen nicht.





derspiegel / 🏆 17. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

JVA Sicherheit Flucht Betäubungsmittelgesetz Justizminister

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FC Bayern: DAS gibt es bei Bayern fast nie – Fans verwundertÜberraschend! Das gibt es beim FC Bayern fast nie!

Weiterlesen »

FC Bayern München: Ruud Gullit rät Barca-Star zu Bayern-Wechsel - Transfer-News und GerüchteWird der Wunsch der Fans erhört?

Weiterlesen »

Oliver Kahn über FC Bayern Münchens Vertragsverhandlungen mit Joshua Kimmich: 'Beim FC Bayern ist jeder ersetzbar'Oliver Kahn sieht in Joshua Kimmich das 'Gesicht des FC Bayern' und würde eine Vertragsverlängerung des Nationalmannschaftskapitäns begrüßen.

Weiterlesen »

Bayern-Wetter im Ticker: Leichter Dauerfrost und Nebel in Bayern am DonnerstagSeit Tagen ist es klirrend kalt im Freistaat. Auch für Donnerstag meldet der Deutsche Wetterdienst leichten Dauerfrost. Doch es bleibt trocken.

Weiterlesen »

Bayern-Wetter im Ticker: Nebel in Bayern am FreitagSeit Tagen ist es klirrend kalt im Freistaat. Zum Wochenendspurt gibt es vor allem eines: Nebel. Doch es bleibt zumindest trocken in Bayern.

Weiterlesen »

Bayern: Knapp 35.000 Unterschriften gegen Gasbohrungen in BayernBis März soll in Reichling am Ammersee der Bohrturm stehen. Dann wird sich herausstellen, ob eine Gasförderung kommt oder nicht. Die Kritiker wollen die Entscheidung nicht dem Unternehmen überlassen.

Weiterlesen »