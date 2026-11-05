Häftlingsbefreiung in Essen: Universalschlüssel bei Fußfesseln kritisiert

Eine Häftlingsbefreiung in Essen hat Sicherheitslücken bei Fußfesseln enthüllt. Justizminister Benjamin Limbach bestätigt, dass ein Universalschlüssel für verschiedene Modelle genutzt wurde.

Ein spektakulärer Ausbruchsversuch in der Justizvollzugsanstalt Essen hat schwerwiegende Sicherheitsmängel bei der Ausrüstung von Häftlingen offengelegt. Der bei einem Arztbesuch gewaltsam befreite 34-jährige Mann trug Fußfesseln, die sich mit einem universellen Schlüssel aus dem Internet öffnen ließen. Diese Erkenntnis stammt aus vertraulichen Informationen an den nordrhein-westfälischen Justizminister Benjamin Limbach, der den Rechtsausschuss des Landtags über die Umstände informierte.

Kritik an der Fesselungstechnik in NRW

Der Justizminister Benjamin Limbach teilte dem Rechtsausschuss des Landtags mit, dass die verwendeten Fußfesseln kein individuelles Schloss besaßen. Stattdessen funktionierte ein Universalschlüssel, der für baugleiche Modelle gleichermaßen passte. Diese technische Schwachstelle ermöglichte es den Tätern, die Fesseln des Insassen während des Transports schnell und unauffällig zu entfernen. Die Existenz dieses Phänomens war bereits im Februar öffentlich geworden, als in Bayern ein Festgenommener seine Handschellen öffnete. Damals stellte sich heraus, dass auch die Polizei in Nordrhein-Westfalen das gleiche Handschellen-Modell einsetzte. Bereits im April wurde durch eine Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP bestätigt, dass zwar keine Handschellen mit Universalschloss, sehr wohl aber ein vergleichbares Fesselsystem als Fußfessel genutzt wird.

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Detaillierte Abläufe der Gewalttat in Essen

Der Vorfall ereignete sich Mitte Oktober, als zwei Mitarbeiter der JVA Essen den mehrfach vorbestraften 34-Jährigen zu einem Termin in einer Arztpraxis in der Essener Innenstadt begleiteten. Das Opfer war dabei mit Fußfesseln gesichert worden. Im Treppenhaus des Gebäudes überrumpelten zwei maskierte Männer die beiden Justizbeamten gewaltsam. Nach der überwältigenden Aktion flüchteten alle drei Männer gemeinsam von der Stelle. Die Täter nutzten die Chanclosigkeit der Beamten und die technische Leichtigkeit der Fesselentfernung, um der Justiz zu entkommen. Die Art der Bewachung und die Art der Fesselung spielten somit eine direkte und fatale Rolle im Ablauf der Straftat.

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Ermittlungen gegen Bedienstete und Helfer

Für die Staatsanwaltschaft und die Behörde ist weiterhin unklar, wie die Täter an den notwendigen Öffnungsschlüssel gelangten. Es wird geprüft, ob die Helfer des Häftlings den Schlüssel eigenständig im Internet beschafft haben oder ob ein Gefängnisbediensteter ihnen dabei half. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Beamter der JVA Essen wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Das Justizministerium gab bekannt, dass bei einer Durchsuchung der Wohnung dieses Angestellten keine nachgemachten Schlüssel gefunden wurden. Eine Sprecherin des Justizministeriums bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass weitere Spuren verfolgt werden, um den Ursprung des Schlüssels zu klären. Die Frage nach der Mitwisserschaft innerhalb der Anstalt bleibt vorerst offen.

Konsequenzen und Überprüfung der Sicherheitsstandards

Der Vorfall vom 14. Oktober hat bereits erste administrative Konsequenzen nach sich gezogen. Eine Sprecherin des Justizministeriums erklärte, dass der Vorfall Anlass gegeben habe, die Abläufe und Vorkehrungen bei allen Gefangenenausführungen in Nordrhein-Westfalen grundlegend zu überprüfen. Dabei wird explizit auch die Frage der Fesselung und der verwendeten Technik einbezogen. Die Landesregierung steht unter Druck, die Sicherheit im Justizvollzug zu garantieren und Vertrauen in die Institution wiederherzustellen. Die Überprüfung soll sicherstellen, dass solche Lücken in der Zukunft nicht mehr ausgenutzt werden können. Bislang laufen die technischen Überprüfungen parallel zu den polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, um den entflohenen Häftling zu fassen und die Sicherheitsprotokolle anzupassen.