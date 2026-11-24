Der 21-jährige Surfer Jack Canigiula ist einem Haiangriff vor der Küste Kaliforniens knapp entkommen. Sein Brett wurde zerstört, er blieb unverletzt.

Der 21-jährige kalifornische Surfer Jack Canigiula hat einen massiven Haiangriff auf seinem Surfbrett vor der Küste von Santa County überstanden. Am Samstagmorgen ereignete sich der Vorfall im Pazifik, als Canigiula hinter der Brandungszone auf seinem Board saß und plötzlich einen großen Schatten unter sich entdeckte. Ein etwa 4,50 bis sechs Meter langer Weißer Hai schoss unter ihm hindurch und packte die hintere Hälfte seines Boards mit dem Maul. Trotz der enormen Wucht des Tiers, die Canigiula rund 60 Zentimeter aus dem Wasser schleuderte, blieb der Surfer unverletzt, da er seine Beine nach vorn zog und aus dem Maul heraushielt.

Detaillierter Ablauf des Haiangriffs

Der Angriff entwickelte sich innerhalb weniger Sekunden mit verheerender Kraft. Der Hai griff von unten an und riss die Rückseite des Surfbretts auf, wodurch das Gerät unbrauchbar wurde. Canigiula schilderte später, dass er während des Vorfalls seine Beine schützend nach vorne zog, um Verletzungen durch die Zähne des Raubtiers zu vermeiden. Die Gewalt des Aufpralls war so stark, dass er aus dem Wasser geschleudert wurde, konnte sich aber schnell wieder auf sein zerfetztes Board retten. Das Foto seines Boards zeigt deutlich die tiefen Zahnabdrücke und die herausgerissenen Stücke des Materials.

Also read Haiangriff auf Surfprofi Jack Canigiula vor Santa Barbara

Rolle von Dylan Stolley bei der Rettung

In unmittelbarer Nähe zu Canigiula befand sich sein Surfer-Kollege Dylan Stolley, der den Angriff mitansehen musste. Stolley war in der Lage, die Situation genau zu beobachten, als der Hai das Brett noch im Maul hatte. Canigiula nutzte diese Gelegenheit, um nach dem Tier zu treten und sich davon abzudrücken. Durch diese schnellen Reaktionen gelang es ihm, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. Stolley blieb in der Nähe, während Canigiula auf sein beschädigtes Brett kletterte und das Paddeln zum Ufer antrat.

Advertisement

Reaktionen von Surfstars und Öffentlichkeit

Der Vorfall sorgte bei bekannten Surfstars und der breiten Öffentlichkeit für große Betroffenheit. Big-Wave-Surfer Ken Collins riet Canigiula, sich für das Glück ein paar Lottoscheine zu kaufen. Der ehemalige Weltklasse-Surfer Kalani Robb schrieb in seinen Kommentaren, dass es gut sei, dass es ihm gut gehe. Der elfmalige Weltmeister Kelly Slater kommentierte den Vorfall nur mit den Worten Oh mein. Canigiula selbst beschrieb seinen Zustand als durch den Wind und dankbar für das Überleben ohne Verletzungen.

Ort des Vorfalls und Sicherheitshinweise

Der genaue Surfspot wurde von Canigiula nicht verraten, der Vorfall ereignete sich jedoch vor der Küste im Norden des Santa Barbara County im Pazifik. Die Wucht des Angriffs und die Beschädigungen am Board zeigen die Gefahr, die von Weißen Haien ausgeht. Canigiula betonte, dass er dankbar sei, ohne einen Kratzer davongekommen zu sein. Der Vorfall dient als warnendes Beispiel für die Gefahren des Sports in offenen Gewässern und die Notwendigkeit von Vorsicht und schnellen Reaktionen.