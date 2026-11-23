Kalifornischer Surfer Jack Canigiula überlebt schweren Weißen Hai-Angriff mit nur knappem Entkommen. Details zum Vorfall vor Santa Barbara.

Der 21-jährige kalifornische Surfer Jack Canigiula ist einem tödlichen Angriff durch einen Weißen Hai nur knapp entkommen. Am Samstagmorgen ereignete sich das dramatische Geschehen vor der Küste im Norden des Santa Barbara County im Pazifik. Canigiula befand sich zu dieser Zeit auf seinem Surfbrett, als der Raubfisch seinen tödlichen Stoß absolvierte.

Canigiula saß mit seinem Brett hinter der Brandungszone, als er plötzlich einen massiven, dunklen Schatten direkt unter sich ausmachte. Bevor er reagieren konnte, schoss der Hai unter ihm hindurch und packte die hintere Hälfte seines Surfbretts mit seinem kräftigen Gebiss. Die Wucht des Aufpralls schleuderte Canigiula nach seinen eigenen Angaben rund 60 Zentimeter aus dem Wasser heraus, wobei er jedoch unverletzt blieb.

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Details zum Angriff und dem betroffenen Hai

In einem späteren Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannte der 21-Jährige, dass er zunächst ziemlich durch den Wind war. Er schätzte die Größe des angreifenden Tieres auf eine Länge von etwa 4,50 bis sechs Metern. Canigiula erklärte, dass der Hai ihn "voll erwischt" habe und er sein Glück kaum fassen könne.

Der Kalifornier verriet anfangs nicht den genauen Ort des Surfspots, betonte aber die glückliche Umstand, dass er seine Beine nach vorne ziehen und sie somit vor dem Maul des Tieres schützen konnte. Diese reflexartige Bewegung scheint entscheidend gewesen zu sein, um schwere Verletzungen an den Extremitäten zu vermeiden.

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Während der Hai das zerfetzte Brett noch fest im Maul hielt, versuchte Canigiula aktiv, sich vom Angreifer zu lösen. Er trat auf den Hai und drückte sich von diesem weg, während sein Surfkollege Dylan Stolley, der sich in der Nähe befand, das Szenario beobachten konnte. Nach diesem Kampf gelang es Canigiula, auf sein beschädigtes Brett zurückzukehren und zum Ufer zu paddeln.

Reaktionen der Community und Surfstars

Die spektakulären Fotos, die das zerbissene Surfbrett zeigen, sorgten für Entsetzen in der surferischen Gemeinschaft. Die Aufnahmen belegen die Schwere des Vorfalls: Das Heck des Bretts ist komplett aufgerissen, und tiefe Zahnabdrücke ziehen sich deutlich durch das Material. Ganze Stücke wurden herausgerissen, was die Kraft des Bisses unterstreicht.

Viele bekannte Surfer äußerten ihr Erstaunen und ihre Erleichterung über das Ausgehen Canigulas. Der Big-Wave-Surfer Ken "Skindog" Collins riet Canigiula scherzhaft, ein paar Lottoscheine zu kaufen, um den unglaublichen Glücksmoment zu zelebrieren. Der frühere Weltklasse-Surfer aus Hawaii, Kalani Robb, schrieb: "Gut, dass es dir gut geht".

Der elfmalige Weltmeister Kelly Slater reagierte mit knappen Worten und kommentierte das Ereignis lediglich mit "Oh mein …". Canigiula selbst schrieb später, dass er unglaublich dankbar sei, ohne einen einzigen Kratzer davongekommen zu sein und wieder lachen zu können.

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Überleben und physikalische Folgen

Trotz der massiven Schäden an der Ausrüstung blieb Canigiula physisch intakt. Die Tatsache, dass er aus dem Wasser geschleudert wurde, zeigt die enorme Kraft, die ein Weißer Hai entfalten kann. Der Vorfall dient als eindrucksvolles Beispiel dafür, wie schnell sich eine entspannte Surfphase in eine lebensbedrohliche Situation verwandeln kann.

Die Photos des zerstörten Boards dienen heute als Beweis für die Intensität des Beutegreifens. Canigiula bleibt trotz des Schocks positiv gestimmt und betont seine Dankbarkeit für das Entkommen. Der Vorfall hat die lokale Surfcommunity und internationale Beobachter gleichermaßen nachdenklich gestimmt.