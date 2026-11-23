Marvel hat eine weitere Rückkehrerin für 'Avengers: Doomsday' bekannt gegeben. Hailee Steinfeld spielt erneut die Comicfigur Kate Bishop. Verkündet wurde die Personalie mit einem kleinen Gag. Ein früherer Serienpartner der Schauspielerin ist dagegen nicht mit von der Partie.

Marvel hat eine weitere Rückkehrerin für "Avengers: Doomsday" bekannt gegeben. Hailee Steinfeld spielt erneut die Comicfigur Kate Bishop. Verkündet wurde die Personalie mit einem kleinen Gag.

Ein früherer Serienpartner der Schauspielerin ist dagegen nicht mit von der Partie. Hailee Steinfeld wird in "Avengers: Doomsday" erneut als Kate Bishop zu sehen sein. Marvel Studios und Disney Animation bestätigten die Rückkehr der Schauspielerin mit einem gemeinsamen Instagram-Video. Der Superheldenfilm soll am 16.

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Dezember in die deutschen Kinos kommen. Der kurze Clip ist als Verwechslung inszeniert.

"Hey, ich bin hier mit meinem Film 'Hexed', aber es sieht so aus, als hätten sie einen Stuhl aus einem anderen Film geliefert", sagt Steinfeld darin. Dann schwenkt die Kamera auf einen schwarzen Regiestuhl mit ihrem Namen, an dem eine grüne Schleife hängt.

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"Seht Hailee Steinfeld in Disneys 'Hexed', bevor sie in 'Avengers: Doomsday' zurückkehrt", heißt es in der Bildunterschrift. Marvel gibt die "Doomsday"-Besetzung mit solchen Namensstühlen bekannt. Damit begonnen hatte das Studio im März 2025 mit einem stundenlangen Livestream. Ihr MCU-Debüt hatte Steinfeld 2021 in der Disney+-Serie "Hawkeye".

Dort spielte sie an der Seite von Jeremy Renner als Clint Barton, dessen Erbe als Hawkeye Kate Bishop im Lauf der Serie antritt. 2023 folgte ein Kurzauftritt in einer Szene am Ende von "The Marvels".

"Es ist wirklich ein Privileg, eine Figur spielen zu dürfen, die vielleicht irgendjemanden auf irgendeine Weise inspirieren kann", sagte Steinfeld 2021 im Gespräch mit "Variety". Kate Bishop sei eine Figur, die sie selbst gern gehabt hätte, als sie aufwuchs: "jemand, der völlig ehrgeizig, zielstrebig und diszipliniert ist und es selbst in die Hand nimmt, alles zu tun, was nötig ist, um seine Ziele zu erreichen". Ihr damaliger Serienpartner ist dagegen nicht dabei.

Renner hatte im Oktober in einem Interview klargestellt, dass er für "Doomsday" nicht als Hawkeye zurückkehrt.

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"Nein, nein, nein, nein. In dem nicht", antwortete er auf die entsprechende Frage. Und schob nach: "Bei 'Doomsday' bin ich nicht dabei, also werden die Avengers wahrscheinlich verlieren, nur damit ihr Bescheid wisst. Sie haben mich nicht angerufen, also ist es ihre Schuld.

Sie werden verlieren.

" Ein anderes Gesicht aus "Hawkeye" ist laut "Just Jared" aber schon bestätigt: Florence Pugh. Zuletzt hatte außerdem das Staffelfinale der Serie "VisionQuest" verraten, dass Elizabeth Olsen als Scarlet Witch zurückkehrt. In einer Abspannszene befreit Robert Downey Jr. als Doctor Doom Wanda Maximoff aus den Trümmern. Seit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hatte es so ausgesehen, als sei sie dort verschüttet worden.

Mit Steinfelds Comeback nimmt auch die Nachwuchstruppe der Young Avengers weiter Gestalt an. Zu ihr sollen unter anderem America Chavez , Kamala Khan alias Ms. Marvel und Cassie Lang alias Stature gehören. Gerüchten zufolge könnten außerdem Ruaridh Mollica als Speed und Joe Locke als Wiccan in "Doomsday" auftauchen. Die Zwillinge fanden im "VisionQuest"-Finale wieder zusammen. Offiziell bestätigt ist ihr Auftritt bislang nicht.