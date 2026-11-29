Mit 21 heiratete Hailey Bieber ihren Justin. Warum sie ausgerechnet die Ehe als Schritt in die Unabhängigkeit sieht.

. Nur wenige Tage nach ihrem 30. Geburtstag erzählt das Model in der Dezember/Januar-Ausgabe der französischen, was Unabhängigkeit heute für sie bedeutet. Dabei überrascht sie mit einer ungewöhnlichen Sichtweise: Den Gang zum Traualtar sieht sie nämlich keineswegs als Verlust an Freiheit.

"Es mag widersprüchlich klingen, aber die Heirat war für mich auch eine Form der Emanzipation", erklärt die Unternehmerin gegenüber dem Magazin. Und weiter: "Es ist eine Entscheidung, die dich vollkommen dazu verpflichtet, zu der Person zu stehen, die du bist.

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" Eine feste Partnerschaft und ein eigenständiges Leben schließen sich für das Model demnach nicht aus.gaben sich 2018 das Jawort. Sie war damals erst 21 Jahre alt. Mit ihrer Aussage macht die Beautyunternehmerin deutlich, welche persönliche Bedeutung die Entscheidung für den Sänger für sie hatte: Die Ehe habe sie nicht in ihrer Unabhängigkeit eingeschränkt, sondern sei für sie ein bewusst gewähltes Bekenntnis zu sich selbst gewesen.. Bereits mit 17 Jahren verließ sie ihr Elternhaus und verdiente ihr eigenes Geld.