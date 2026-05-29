Haindling muss komplette Sommer-Tournee absagen

Die bayerische Kultband Haindling hat ihre gesamte Sommer-Tournee wegen einer Erkrankung ihres Gründers Hans-Jürgen Buchner abgesagt. Fünf Konzerte fallen aus, Tickets können zurückgegeben werden. Für einen Festivalauftritt gibt es Ersatz.

Enttäuschung für Fans der bayerischen Kultband Haindling ! Die Volksmusik -Band hat ihre gesamte Sommer-Tournee kurzfristig abgesagt. Fünf geplante Konzerte ab dem 28. Juni fallen ersatzlos aus, wie der Veranstalter mitteilte.

Grund: Der Sänger und Gründer der Gruppe, Hans-Jürgen Buchner (81), sei erkrankt. Das teilte Konzertmanager Lothar Schlessmann mit. An welcher Krankheit er leidet, wurde nicht mitgeteilt. Buchner habe sich aber in den letzten Tagen ärztlichen Behandlungen unterziehen müssen.

Sein behandelnder Professor schließe "absolut aus", dass Buchner mit Haindling im Sommer auf der Bühne stehen und fünf Konzerte in gewohnter Weise spielen kann.

" Buchner ist Songschreiber und Multiinstrumentalist. Seine 1983 gegründete Band benannte er nach seinem Wohnort, dem Dorf Haindling, einem Ortsteil von Geiselhöring im bayerischen Landkreis Straubing-Bogen. Der größte Hit war die Nummer "Lang scho nimma g'sehn" (2000). Buchner hat aus den Auftritten im vergangenen Jahr viel Freude und Kraft gezogen", so Schlessmann.

Die Band sage die Konzerte in Kempten, Regensburg, Traunstein, München und Erlangen deshalb nur "schweren Herzens". Tickets können den Angaben nach an den jeweiligen Vorverkaufsstellen oder Onlineportalen zurückgetauscht werden. Tickets für das Haindling-Konzert auf dem Tollwood-Festival am 14. Juni bleiben gültig.

Für Haindling springen der Kabarettist Gerhard Polt (84) und die Band Biermösl Blosn ein. Wer möchte, kann die Tickets jetzt aber auch zurückgeben





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