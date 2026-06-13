Haiti auf dem Weg zur WM: Eine Geschichte über mehr als nur Fußball

Der Karibikstaat Haiti ist von brutaler Bandenkriminalität und politischer Instabilität erschüttert. Nationaltrainer Sébastien Migné hat das Land noch nie betreten, da es zu gefährlich ist.

Für Haiti ist die WM-Teilnahme eine bemerkenswerte Geschichte, die über Fußball hinausgeht. Der Karibikstaat ist von brutaler Bandenkriminalität und politischer Instabilität erschüttert. Nationaltrainer Sébastien Migné hat das Land noch nie betreten, da es zu gefährlich ist.

Migné trainiert den Karibikstaat seit März 2024 und muss sich Informationen über Spieler oft telefonisch von Verbandsmitarbeitern beschaffen. Eine Reise nach Haiti ist aktuell undenkbar, da internationale Flüge nicht mehr landen. Migné ist nicht der Einzige, der das Heimatland seiner Eltern nicht kennt. Auch Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde kennt Haiti lediglich aus Erzählungen.

Insgesamt sind nur zehn der 26 WM-Spieler in Haiti geboren. Der Karibikstaat erlebt seit Jahren eine schwere politische und humanitäre Krise. Bewaffnete Banden kontrollieren große Teile der Hauptstadt Port-au-Prince. Entführungen, Schießereien und Morde gehören im ärmsten Land des amerikanischen Kontinents zum Alltag.

Internationale Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen weitgehend eingestellt. Das Nationalstadion ist seit Anfang 2024 geschlossen. Heimspiele trägt die Nationalmannschaft deshalb im Ausland aus. Auch die Qualifikationsspiele für die WM fanden nicht in Haiti, sondern auf Curaçao statt - teilweise vor nur wenigen Hundert Zuschauern.

Gerade deshalb bedeutet die WM-Teilnahme dem Land so viel - auch wenn sie es nur vom TV aus verfolgen können. Wegen eines Einreisestopps der USA dürfen Haitianer, die noch kein Visum haben, das Land nicht betreten. Bellegarde: 'Als wir uns qualifiziert hatten, war das Land für ein oder zwei Tage glücklich. Vielleicht schaffen wir so etwas nochmal.

' Sportlich wartet allerdings eine Mamsmutaufgabe. In der Vorrunde trifft Haiti neben Schottland auf Brasilien und Marokko





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