Haiti bei WM 2026 früh ausgeschieden - 0:3 gegen Brasilien besiegelt vorzeitiges Ende

Haiti ist das erste Team, das bei der Weltmeisterschaft 2026 vorzeitig ausgeschieden ist. Nach der 0:3-Niederlage gegen Brasilien ist kein Weiterkommen mehr möglich, auch wenn das letzte Spiel gegen Marokko noch aussteht. Aufgrund der FIFA-Regeln zum direkten Vergleich bei Punktgleichheit hat Haiti keine rechnerische Chance mehr.

Haiti ist bei der Weltmeisterschaft 2026 bereits nach dem zweiten Spieltag in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen Brasilien ist die karibische Mannschaft das erste Team, das vorzeitig kein Weiterkommen mehr realisieren kann.

Dies steht bereits vor dem letzten Gruppenspiel gegen Marokko fest, das für Haiti nur noch形式ellen Charakter hat. Die Tabellenkonstellation in Gruppe C lässt keine rechnerische Chance mehr zu: Brasilien führt mit vier Punkten und einer Tordifferenz von 4:1, gefolgt von Marokko mit ebenfalls vier Punkten, jedoch einer Tordifferenz von 2:1. Schottland belegt mit drei Punkten und einem 1:1-Toreverhältnis den dritten Platz. Haiti steht mit null Punkten und einem Gegentorverhältnis von 0:4 am Ende der Tabelle.

Selbst im theoretischen Fall eines Sieges Haitis gegen Marokko und einer gleichzeitigen Niederlage Schottlands gegen Brasilien könnte Haiti die K.o. -Phase nicht mehr erreichen. Beide Teams hätten dann zwar drei Punkte, doch gemäß den für die WM 2026 geänderten Regeln bei punktgleichen Teams entscheidet nicht mehr die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich. Da Schottland das Spiel gegen Haiti mit 1:0 gewonnen hat, wäre Schottland im Vorteil und würde den vor Haiti liegenden Platz belegen.

Damit ist Haitis Schicksal besiegelt, unabhängig vom Ausgang des letzten Gruppenspiels. Das Turnier begann am 11. Juni, und bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni deutscher Zeit wurde Haitis Ausscheiden mit dem Schlusspfiff der Partie Brasilien gegen Haiti in Philadelphia offiziell, als die Nachrichtenagentur AP die Meldung verbreitete.

Für Haiti endet damit die Weltmeisterschaft früher als erhofft, obwohl noch ein Spiel aussteht. Die neue Regel der FIFA, die den direkten Vergleich an die erste Stelle setzt, hat in dieser Gruppe eine entscheidende Rolle gespielt und verhindert, dass eine rein rechnerische, aber unwahrscheinliche Rettung möglich ist. Bye-bye, Haiti





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