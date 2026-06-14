Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verliert Haiti sein erstes Spiel seit 1974 knapp mit 0:1 gegen Schottland. Der haitianische Ersatztorwart Josué Duverger, der in der deutschen Oberliga für Cosmos Koblenz spielt, feiert dennoch sein persönliches WM-Highlight.

Die haitianische Nationalmannschaft hat bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1974 eine knappe 0:1-Niederlage gegen Schottland hinnehmen müssen. Vor 38.000 Zuschauern im Khalifa International Stadium in Doha entschied ein Tor von John McGinn in der 28.

Minute die Partie. Dabei hatten die Schotten Pech mit einem Pfostenschuss von Scott McTominay bereits in der 17. Minute, als der Mittelfeldspieler von der Strafraumgrenze nur den linken Pfosten traf. Auf der Tribüne fieberte Rocklegende Rod Stewart mit, der als bekennender Schotten-Fan ein Glas Wein vor sich stehen hatte und das Spiel sichtlich genoss.

Für Haiti war es eine bittere Rückkehr auf die große Bühne des Weltfußballs, aber die Mannschaft zeigte kämpferisch eine ansprechende Leistung und hatte in der Nachspielzeit sogar die große Chance zum Ausgleich durch Frantzdy Pierrot, der jedoch am starken schottischen Schlussmann scheiterte. Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Im haitianischen Kader steht mit Ersatztorwart Josué Duverger eine echte Sensation: Der 26-Jährige spielt in der deutschen Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim Fünftligisten Cosmos Koblenz und ist damit der einzige aktive Oberliga-Spieler bei dieser WM. Vor dem Turnier hatte Duverger, der bereits sechs Länderspiele absolvierte, von einem Privileg gesprochen: 'Einfach etwas Unglaubliches! Es ist ein Privileg, als Oberliga-Spieler Teil des Kaders zu sein. Das ist die größte Bühne der Fußballwelt.

' Im Liga-Alltag trifft er auf Mannschaften wie den FC Emmelshausen-Karbach oder die Eisbachtaler Sportfreunde, nun stand er Neymar und Achraf Hakimi aus nächster Nähe gegenüber. Obwohl er nicht zum Einsatz kam, war die bloße Teilnahme für ihn ein Traum. Die Geschichte des Keepers zeigt, dass der Fußball immer für Überraschungen gut ist und dass auch Spieler aus unteren Ligen sich ihren WM-Traum erfüllen können.

Duverger trainierte vor dem Turnier mit Weltstars wie Kylian Mbappé und Lionel Messi - ein krasser Gegensatz zu seinem Alltag in der deutschen Amateurklasse. Das Spiel sorgte auch abseits des Platzes für Schlagzeilen: In der 38. Minute fiel bei den deutschen Übertragungen der ARD und MagentaTV für einige Sekunden komplett das Bild aus. Der Bildschirm wurde schwarz, dann waren bunte Streifen und das WM-Logo zu sehen, begleitet von einem schrillen Ton.

Offenbar gab es ein Problem mit dem internationalen Signal der FIFA, das kurz darauf behoben werden konnte. Viele Zuschauer waren irritiert, aber nach wenigen Sekunden lief die Übertragung normal weiter. Auch die Geschichte von Haitis Stürmer Frantzdy Pierrot ist bemerkenswert: Der in Haiti geborene Angreifer von Rizespor wuchs in den USA auf und besitzt die US-Staatsbürgerschaft. Weil er seinem Geburtsland mit seinen Toren in der Qualifikation die erste WM-Teilnahme seit fast 50 Jahren ermöglichte, erklärte der US-Bundesstaat Massachusetts den 26.

Mai zum 'Frantzdy-Pierrot-Tag'. Mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr war er auch gegen Schottland ein ständiger Unruheherd, auch wenn ihm das Tor verwehrt blieb. Insgesamt bleibt für Haiti die Erkenntnis, dass man auf diesem Niveau mithalten kann - in den nächsten Spielen gegen Brasilien und Marokko wird es jedoch noch schwerer. Die Mannschaft von Trainer Jean-Jacques Pierre zeigte Moral und Organisation, aber die mangelnde Durchschlagskraft im Angriff und die individuelle Klasse der Schotten gaben letztlich den Ausschlag.

Dennoch können die Karibik-Kicker stolz auf ihre Leistung sein, denn sie haben gezeigt, dass sie nicht nur Teilnehmer sind, sondern durchaus für Überraschungen gut sein können. Die WM wird für Haiti zur Ehrensache, und die Spieler wie Duverger und Pierrot schreiben Geschichte, die weit über den Fußball hinausreicht





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