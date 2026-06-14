Die Haitianer haben bei ihrem WM-Comeback gegen Schottland eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Trotzdem kann man stolz auf die tapfer kämpfenden Haitianer sein, die zumindest einen Punkt verdient hätten.

Haiti verliert beim WM-Comeback nur 0:1 gegen Schottland . Die Haiti aner haben bei ihrem WM-Comeback gegen Schottland eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Trotzdem kann man stolz auf die tapfer kämpfenden Haiti aner sein, die zumindest einen Punkt verdient hätten.

Bei dem Spiel war auch ein deutscher 5. -Liga-Torwart im Einsatz, der als Ersatztorwart in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei Cosmos Koblenz spielt. Der Torhüter Josué Duverger stand vor dem Turnier begeistert, als er sagte: 'Es ist ein Privileg, als Oberliga-Spieler Teil des Kaders zu sein. Das ist die größte Bühne der Fußballwelt.

' Der Schottland-Star Scott McTominay hat in der 17. Minute einen flachen Rückpass aus 15 Metern an den Pfosten nagelt, der weltbekannte Rockstar Rod Stewart fiebert auf der Tribüne mit - und sieht das 1:0 durch Aston-Villa-Stürmer John McGinn in der 28. Minute. Der Europa-League-Sieger hat Glück, dass Bellegarde seinen Schuss aus 13 Metern mit der Fußspitze entscheidend abfälscht.

In der 73. Minute ist es wieder McGinn, aber sein Schuss aus elf Metern - nicht drin! Knapp vorbei. In der Nachspielzeit hat Pierrot die Chance zum Ausgleich.

Die Schotten gewinnen knapp - die tapfer kämpfenden Haitianer hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt bei ihrem WM-Comeback





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