Hakeem Jeffries als Sprecher des Repräsentantenhauses: Historischer Schritt

Hakeem Jeffries steht kurz davor, als erster Schwarzer Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden und die Nachfolge von Mike Johnson anzutreten.

Die demokratische Fraktion im US- Repräsentantenhaus bereitet die Nominierung von Hakeem Jeffries für das Amt des Sprechers vor, nachdem die Demokraten bei den Midterm-Wahlen am Dienstag ihre Mehrheit zurückerobert haben. Dieser strategische Schritt findet vor der offiziellen Konstituierung des neuen Kongresses am 3. Januar statt, wo die Wahl des Parlamentspräsidenten den Beginn der legislativen Arbeit einleiten wird.

Historische Kandidatur und Fraktionsdynamik

Im Falle seiner Bestätigung durch die gesamte Fraktion und das Haus würde Jeffries als erster Afroamerikaner die höchste Position im Repräsentantenhaus bekleiden. Er würde dabei in die Fußstapfen der legendären Nancy Pelosi treten, die bereits zweimal als Speaker amtierte. Das Amt des Sprechers macht ihn nach dem US-Präsidenten und dem Vizepräsidenten zum drittmächtigsten Mann im Staat und gibt ihm entscheidenden Einfluss auf die Gesetzgebung und die Untersuchungsarbeiten gegen die Exekutive.

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Die Demokraten sehen in Jeffries einen erfahrenen und machtbewussten Politiker, der durch seine langjährige Mitarbeit unter Pelosi eine hohe politische Expertise mitbringt. Seine Herkunft aus New York, sein Aufstieg von bescheidenen Verhältnissen in Brooklyn und sein juristischer Hintergrund prägen sein Profil als Anwalt und Politiker. Trotz seiner mittleren rhetorischen Fähigkeiten gilt er als effektiver Strategist, der die diverse demokratische Fraktion führen kann, obwohl das interne Meinungsbild nicht immer einheitlich ist.

Vorgängerwechsel und politische Ziele

Jeffries tritt die Nachfolge von Mike Johnson an, der nach dem Wahlergebnis seiner Partei nicht einmal mehr die Minderheitsfraktion führen möchte. Die demokratische Führung rund um Jeffries hat klare Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der nächsten Regierung. In einem Bewerbungsbrief kritisierte Jeffries scharf, dass die Vorstellung, wie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Regierung Trump funktioniere, endgültig vorbei sei.

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Als Sprecher des Hauses wird Jeffies die Sitzungen der Kammer leiten und damit die Grundlage für die Bildung von Ausschüssen und die Verabschiedung von Gesetzentwürfen schaffen. Eine seiner wichtigsten Aufgaben wird die Untersuchung des Verhaltens der Regierung sowie möglicher Anklagepunkte gegen hohe Amtsträger sein. Diese Rolle erinnert an seine Führungsposition während des erfolglosen Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump in dessen erster Amtszeit.

Kontroverse Positionen und Herausforderungen

Die Haltung Jeffries zum Nahostkonflikt stellt eine bedeutende innere Herausforderung dar, da das Thema Israel die Demokratische Partei stark spaltet. Besonders progressive und sozialistische Abgeordnete üben Kritik an seiner Position, die sie als zu pro-israelisch einstufen. Ein klares Signal sentzte er im Juli, als er gegen die Kürzung von US-Militärhilfen für Israel stimmte, was dazu führte, dass die Hälfte seiner eigenen Fraktion sich anders verhielt.

Diese politische Balanceakt erfordert von Jeffries ein hohes Maß an diplomatischem Geschick, um seine Koalition zusammenzuhalten. Seine Vergangenheit als führender Kopf bei den Auseinandersetzungen mit Trump prägt weiterhin sein politisches Image. Bei der Anhörung im Januar 2020 argumentierte er gegenüber dem Anwalt von Trump, dass die Versammlung hier stattfindet, weil der Präsident seine Macht auf korrupte Weise missbraucht und dies vertuschen wollte.

Rückblick auf die Wahlstrategie von 2023

Die aktuelle Nominierung erinnert an die turbulenten Ereignisse im Januar 2023, als die Republikaner ihre knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus behaupteten. Damit scheiterten die Republikaner wiederholt daran, einen eigenen Kandidaten zum Sprecher zu wählen. Die Demokraten nutzten diese Schwäche, indem sie immer wieder Jeffries als Zählkandidaten aufstellten und seinen Namen jubelnd skandierten.

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Diese Strategie zog sich vier Tage hin, bis sich Kevin McCarthy mit knapp 216 zu 212 Stimmen gegen Jeffries durchsetzen konnte. Für Jeffries war dies ein frühes Zeichen für seine Rolle als zentraler Widerstandskämpfer. Bei der anstehenden Wahl im Januar 2025 wird er jedoch nicht mehr als reiner Zählkandidat, sondern als offizieller Spitzenkandidat der Mehrheitspartei auftreten, was ihm strategische Vorteile verschafft, solange er die Unterstützung seiner Fraktion sicher hat.